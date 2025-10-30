Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Los hinchas de Patronato se reunirán para celebrar la Copa Argentina

Socios e hinchas de Patronato se reunirán este jueves, desde las 20.30, frente a la sede del club para celebrar los tres años de la histórica Copa Argentina.

30 de octubre 2025 · 11:25hs
Este jueves, desde las 20.30, frente a la sede social del Club Atlético Patronato (Grella 874), socios e hinchas Rojinegros se reunirán para celebrar un nuevo aniversario de la mayor conquista en la historia de la institución: la obtención de la Copa Argentina 2022.

Bajo el lema "A tres años de la gran estrella", la convocatoria invita a toda la familia Rojinegra a sumarse al festejo, organizado de manera autogestionada por socios e hinchas del club. Se espera una jornada cargada de emoción, recuerdos y orgullo por aquella noche que marcó un antes y un después en el fútbol entrerriano.

Tres años de la hazaña histórica: Patronato convoca a su gente

El 30 de octubre de 2022, Patronato inscribió su nombre entre los campeones del fútbol argentino al conquistar la Copa Argentina en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. En una final inolvidable, el equipo dirigido por Facundo Sava venció por 1-0 a Talleres de Córdoba con un gol de Tiago Banega a los 77 minutos, luego de una jugada llena de entrega y coraje.

Para alcanzar la definición, el conjunto paranaense había superado a Deportivo Morón, Colón de Santa Fe, Gimnasia y Esgrima La Plata, River Plate y Boca Juniors, en una campaña histórica que lo consagró como el primer club entrerriano en obtener un título nacional oficial.

Aquel logro no solo le dio a Patronato la posibilidad de disputar la Copa Libertadores 2023, sino que también consolidó un sentimiento de pertenencia que trasciende generaciones.

El festejo de este jueves busca revivir esa gesta y mantener vivo el orgullo de un equipo que, con sacrificio y corazón, llevó el nombre de Paraná a lo más alto del país.

