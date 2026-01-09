Uno Entre Rios | Ovación | Liga Profesional

La Liga Profesional lanzó su rediseño institucional con la silueta del hincha como símbolo

La AFA y la Liga Profesional presentan la identidad que busca reflejar la pasión del público argentino.

9 de enero 2026 · 16:44hs
El nuevo logo de la Liga Profesional de Fútbol.

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) presentó su nueva identidad audiovisual para la temporada 2026, con una renovación integral de su imagen institucional que coloca al hincha como eje central de la marca y de la narrativa del fútbol argentino.

El rediseño es el resultado de varios meses de trabajo conjunto entre los equipos de diseño de la AFA y de la LPF, y se plasma en el lanzamiento de un manual de marca que unifica criterios visuales, simbología y lenguaje gráfico de todas las competencias locales.

El objetivo es representar la esencia del fútbol argentino desde sus raíces culturales, con la pasión del público como rasgo distintivo.

La nueva identidad parte del vínculo emocional del hincha con el fútbol, entendido como un fenómeno social profundamente arraigado y desde la LPF remarcan que el aliento, la fidelidad y la presencia masiva en estadios locales e internacionales forman parte de una característica reconocida a nivel mundial, consolidada especialmente tras la consagración de la Selección en el Mundial de Qatar 2022 y en el acompañamiento sostenido en competencias internacionales de clubes.

Ese protagonismo del público argentino, que se replica tanto en torneos continentales como en partidos del ámbito local, es señalado como una marca registrada que trasciende fronteras y refuerza la identidad del fútbol nacional. La Liga busca que esa impronta emocional también quede reflejada en su imagen institucional.

El nuevo logo rinde homenaje directo al hincha. La imagen central es la silueta de un simpatizante alentando y levantando una bandera, símbolo que sintetiza unidad, pasión y orgullo. La propuesta apunta a consolidar a la LPF como la liga del hincha, con una identidad cercana y emocional, enfocada en quien le da sentido a cada partido.

El emblema oficial se compone únicamente del símbolo y las siglas LPF, sin tipografías adicionales, con una construcción visual directa y moderna. La paleta cromática prioriza el celeste, el azul y el blanco, colores asociados a la identidad nacional, mientras que la tipografía definida, de estilo futurista y uso exclusivo en títulos, busca aportar solidez y coherencia visual.

