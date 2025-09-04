Uno Entre Rios | Ovación | Independiente

Independiente, afuera de la Copa Sudamericana: la U de Chile pasó de ronda tras la barbarie

Conmebol resolvió eliminar de la competencia al equipo argentino por los incidentes ocurridos en Avellaneda y clasificar a los trasandinos.

4 de septiembre 2025 · 20:13hs
Independiente

Independiente, afuera de la Copa Sudamericana: la U de Chile pasó de ronda tras la barbarie.

Independiente quedó eliminado de la presente edición de la Copa Sudamericana por los incidentes que se produjeron en el partido de vuelta de los octavos de final frente a Universidad de Chile. El fallo de Conmebol, además, confirmó que el equipo trasandino es el que pasa a la próxima instancia para jugar ante Alianza Lima, a puertas cerradas y en el estadio de Coquimbo.

Noticia en desarrollo...

Grindetti dio detalles de cómo fue la audiencia y afirmó: Independiente tiene que pasar.

Néstor Grindetti dio detalles de cómo fue la audiencia y afirmó: "Independiente tiene que pasar"

La Aprevide analizó las imágenes y emitió su fallo.

Las sanciones de Aprevide a Independiente y Universidad de Chile tras los incidentes

En encuentro fue cancelado cuando había comenzado el segundo tiempo en Avellaneda y estaba igualado por 1-1, resultado que clasificaba a Universidad de Chile a los cuartos de final debido a que en la ida se había impuesto a Independiente por 1-0.

Independiente y Universidad de Chile habían realizado sus respectivos descargos por lo sucedido en el Libertadores de América y este martes tuvieron la audiencia con los tres miembros del Tribunal (sin cinco, pero fueron apartados el argentino y el chileno), en donde ratificaron sus posturas.

Independiente, eliminado de la Copa Sudamericana

Independiente out
Independiente, afuera de la Copa Sudamericana: la U de Chile pasó de ronda tras la barbarie.

Independiente, afuera de la Copa Sudamericana: la U de Chile pasó de ronda tras la barbarie.

Independiente responsabilizó a Universidad de Chile al considerar que sus hinchas comenzaron, mucho tiempo antes del inicio del encuentro, a destrozar las instalaciones del club y arrojaron distintos objetos hacia a los simpatizantes del Rojo que se encontraban por debajo de la Pavoni Alta y en una de las Gargantas.

Por tal motivo, Néstor Grindetti, presidente de Independiente, consideró que el club argentino debía ser el que tenía que pasar a los cuartos de final para enfrentar a Alianza Lima y los chilenos tenían que ser eliminados de la competencia. De no poder conseguir la máxima, en el Rojo pretendían al menos que el partido continuará en un lugar neutral.

Independiente Copa Sudamericana Universidad de Chile Conmebol
Noticias relacionadas
Instituto e Independiente igualaron sin goles.

Instituto e Independiente empataron sin goles en un final con polémicas

Lo que sucedió en cancha de Independiente trajo consigo otras consecuencias. 

Un hincha de Independiente que vivía en Chile sufrió amenazas

El entrenador de la Universidad de Chile, el ex-Patronato Gustavo Álvarez, junto con su par de Independiente, Julio César Vaccari.

El insólito descargo de Universidad de Chile en Conmebol

Rodrigo Rey es uno de los indispensables en Independiente.

Independiente vuelve a jugar luego del escándalo

Ver comentarios

Lo último

Colectivos: Trabajo dictó la conciliación obligatoria para garantizar el transporte en Paraná

Colectivos: Trabajo dictó la conciliación obligatoria para garantizar el transporte en Paraná

Con gol de Messi, la Selección Argentina gana en el Monumental

Con gol de Messi, la Selección Argentina gana en el Monumental

Independiente, afuera de la Copa Sudamericana: la U de Chile pasó de ronda tras la barbarie

Independiente, afuera de la Copa Sudamericana: la U de Chile pasó de ronda tras la barbarie

Ultimo Momento
Colectivos: Trabajo dictó la conciliación obligatoria para garantizar el transporte en Paraná

Colectivos: Trabajo dictó la conciliación obligatoria para garantizar el transporte en Paraná

Con gol de Messi, la Selección Argentina gana en el Monumental

Con gol de Messi, la Selección Argentina gana en el Monumental

Independiente, afuera de la Copa Sudamericana: la U de Chile pasó de ronda tras la barbarie

Independiente, afuera de la Copa Sudamericana: la U de Chile pasó de ronda tras la barbarie

La formación de la Selección Argentina vs. Venezuela

La formación de la Selección Argentina vs. Venezuela

Avanza la obra de saneamiento del arroyo Las Viejas

Avanza la obra de saneamiento del arroyo Las Viejas

Policiales
Mala praxis médica: aplican perspectiva de género en cálculo indemnizatorio

Mala praxis médica: aplican perspectiva de género en cálculo indemnizatorio

Megaoperativo: hallan un cañón Krupp y un arsenal valuado en $29 millones

Megaoperativo: hallan un cañón Krupp y un arsenal valuado en $29 millones

Murieron dos camioneros tras choque frontal en la Ruta 18

Murieron dos camioneros tras choque frontal en la Ruta 18

Victoria: un joven murió tras choque entre dos motos y un auto

Victoria: un joven murió tras choque entre dos motos y un auto

Violencia narco en Paraná: la Policía secuestró ametralladoras en operativo

Violencia narco en Paraná: la Policía secuestró ametralladoras en operativo

Ovación
Con gol de Messi, la Selección Argentina gana en el Monumental

Con gol de Messi, la Selección Argentina gana en el Monumental

Independiente, afuera de la Copa Sudamericana: la U de Chile pasó de ronda tras la barbarie

Independiente, afuera de la Copa Sudamericana: la U de Chile pasó de ronda tras la barbarie

La formación de la Selección Argentina vs. Venezuela

La formación de la Selección Argentina vs. Venezuela

Russo está mejor, pero seguirá internado un día más en observación

Russo está mejor, pero seguirá internado un día más en observación

El concordiense Marcos Kremer será titular en Los Pumas ante los Wallabies

El concordiense Marcos Kremer será titular en Los Pumas ante los Wallabies

La provincia
Colectivos: Trabajo dictó la conciliación obligatoria para garantizar el transporte en Paraná

Colectivos: Trabajo dictó la conciliación obligatoria para garantizar el transporte en Paraná

Avanza la obra de saneamiento del arroyo Las Viejas

Avanza la obra de saneamiento del arroyo Las Viejas

En Concordia el boleto de colectivo para estudiantes será gratuito

En Concordia el boleto de colectivo para estudiantes será gratuito

Senado abrió el debate sobre la creación del régimen de Consorcios Camineros

Senado abrió el debate sobre la creación del régimen de Consorcios Camineros

Entre Ríos concentra alrededor del 14% de los casos de leptospirosis del país

Entre Ríos concentra alrededor del 14% de los casos de leptospirosis del país

Dejanos tu comentario