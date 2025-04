La concordiense Mia Yaya se quedó con el campeonato internacional de Chile

Mia Yaya golf 3.jpg Mia Yaya se quedó con el campeonato internacional de Chile.

De menos a más

Aunque su camino en este 2025 no comenzó de la manera esperada, la deportista afirmó con entusiasmo: “la verdad que mi año deportivo ahora viene bien; ya me acomodé, estoy jugando mejor y me estoy sintiendo cómoda”, reflejando la satisfacción por este importante logro.

Previo a su exitosa participación en Chile, el calendario competitivo de Mia incluyó torneos en Sierra de los Padres, Pilar, Córdoba y Tandil. Fue en esta última localidad donde obtuvo un segundo puesto que le abrió las puertas a un torneo en Brasil.

“En Brasil me fue bien, ahí ya me iba sintiendo más cómoda, fue un torneo bastante positivo”, recordó y siguió: “después volví y la semana pasada jugué de vuelta en Pilar, que ahí fue donde me dí cuenta que podía seguir jugando y mejorando, así que me fue bastante bien en ese torneo, jugué una última vuelta que me ayudó a ganar mucha confianza”.

El triunfo en Chile

Lo que le permitió a la golfista ser partícipe del XXXIX Abierto Internacional de Menores de Granadilla,

fue su desempeño en el primer torneo nacional del año que se llevó a cabo en Tandil, además de participar representando a la Federación Área Metropolitana, de Buenos Aires.

Respecto a su rendimiento y las sensaciones con que vivió la experiencia, comentó: “hace mucho no ganaba un torneo internacional, me sentí muy bien, muy feliz, muy contenta, relajada. Es la tercera vez que voy a ese campeonato así que tenía muchas ganas de poder jugar y ganarlo. Me encantó y me fue bastante bien, ahora estoy mucho mejor y con más confianza”.

Además, agregó con entusiasmo: “esto me otorga puntos para el ranking mundial, que me sirve para que me puedan ver de otros lados como de Estados Unidos y pueda ir a jugar un torneo con las mejores chicas de Latinoamérica. Haber ganado este torneo me va a ayudar mucho a eso”, lo que representa un impulso significativo para su carrera.

