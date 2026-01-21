La Comisión Municipal de Boxeo brindará una charla sobre las modificaciones del reglamento argentino La Comisión Municipal de Boxeo organiza un encuentro en la que se explicarán los cambios implementados por la Federación Argentina. Será el jueves 29 de enero. 21 de enero 2026 · 18:02hs

La encuentro organizado por la Comisión Municipal de Box será desde las 21, en el Salón Mariano Moreno del Honorable Concejo Deliberante.

Desde el 1 de enero comenzó a regir el nuevo reglamento implementado por la Federación Argentina de Box (FAB), por lo cual todas las personas ligadas al ambiente del deporte de los puños se están adaptando a los cambios. Por ello, desde la Comisión Municipal de Box de Paraná organizan una charla informativa en la que se explicarán estas modificaciones.

El encuentro será el jueves 29 de enero, desde las 21, en el Salón Mariano Moreno del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Paraná (sito en calle Corrientes y Andrés Pazos). La cita está destinada a boxeadores, técnicos, árbitros, jueces, promotores, periodistas y público en general, con entrada libre y gratuita.

charla nuevo reglamento FAB El nuevo reglamento de la FAB El nuevo reglamento de la FAB busca modernizar y unificar las normas con estándares internacionales, destacando la eliminación del límite de caídas en peleas profesionales, dejando la decisión de parar el combate al árbitro, y la introducción del empate técnico para cortes accidentales causados por cabezazos, alineándose con la normativa global para mayor seguridad y equidad. Otro cambio es que las peleas femeninas pasaron de ser de dos a tres minutos por round.