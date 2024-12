La bronca de Leonel Pernía con Andrés Jakos: "Sos un mala leche".

"Así no se corre pendejo, porque así me arruinás el campeonato. Lo que peleé en el año me lo arruinás con una maniobra mala leche, porque sos un mala leche", explotó el piloto delante de todas las cámaras que lo perseguían para pedirle un testimonio por el toque durante una de las curvas, cuando intentó el sobrepaso por afuera y terminó siendo chocado por el lateral del auto de Jakos.