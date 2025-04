La AFA suspendió partidos por la muerte del Papa Francisco

Entre los partidos suspendidos se encuentran los de la Primera B Metropolitana, como Sacachispas vs. Acassuso; de la Primera C, como Centro Español vs. Luján, Sportivo Barracas vs. Victoriano Arenas y Central Ballester vs. Deportivo Paraguayo; y de la Primera Nacional, como Defensores de Belgrano vs. Temperley y Ferrocarril Oeste vs. Atlanta.

En la Liga Profesional, los encuentros Tigre vs. Belgrano, Argentinos Juniors vs. Barracas Central e Independiente Rivadavia vs. Aldosivi también fueron postergados.

Duelo y homenaje de la AFA

papa francisco bandera cuervo.jpg

La AFA dispuso que, desde el martes hasta el domingo 27 de abril, se realice un minuto de silencio en todos los partidos como homenaje al Sumo Pontífice. Además, se informó que el encuentro entre Argentinos Juniors y Barracas Central, originalmente programado para las 21:15, se adelantará a las 19.