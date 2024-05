En el programa ATP que se emite por Somos Santa Fe, el Loco Marzo comenzó diciendo: "Fuimos con Agustín (su hijo), quien había invitado a un amigo de la facultad, así mismo en la oficina donde estoy trabajando justo llegó un exprofesor de Agustín que también es ciego, quien fue a llevar unos papeles. Hablamos de Unión, y me preguntó para ir a la cancha, y le dije 'sí vamos'. En el partido anterior ya habíamos tenido una serie de problemas, no nos habían dejado entrar. Al final pudimos entrar, lo vimos medio fastidiosos. Pero contra Barracas Central no me dejaron entrar, me dolió, ya que esto viene por la política, al estar con Leo Simonutti".

Y el Loco Marzo, agregó: "Me dolió por Agustín (su hijo) y por los chicos que fueron conmigo. Respeto a los chicos del molinete, quienes cumplieron a rajatabla la orden que tenían. El que no me dejó entrar me preguntó nombre y apellido, no sabía quién era. Estaba cumpliendo su función, y el Loco Marzo no es nadie para ir en contra de alguien que está cumpliendo su función. Esperé un rato, di la vuelta y me fui, ya que no daba para hacer ningún quilombo ni comprometer a los chicos de ahí".

"Cuando me iba me encontré con un viejo dirigente, que estaba cuando ascendimos en el 96. Me quiso hacer entrar, le dije que no, que había tomado la decisión de volver a Paraná. Me dijo para que entráramos por la Redonda, y me dejaron pasar, sabían quién era. Espero no comprometer a los chicos de la Redonda, nosotros tenemos los carnets para entrar, pero se ve que estaba la orden de que no teníamos que entrar, no quería comprometer a los chicos que estaban trabajando. Lo más importante es que ganó Unión", reveló el Loco Marzo.

Unión comunicado loco marzo.jpg La aclaración de Unión por lo ocurrido con el Loco Marzo

El descargo de Unión sobre lo ocurrido con el Loco Marzo

Mientras tanto, el club dio a conocer su descargo en un breve parte de prensa, el cual arranca de la siguiente manera: "Estimados, queremos informar sobre una situación que tomó estado publico y creemos oportuno aclarar. En la previa del partido ante Barracas se presentó en el ingreso a platea alta -como lo hace habitualmente en cada partido-, José Luis Marzo para el ingreso de él y su familia. Este ingreso está validado de por vida en el sistema de acceso tanto para José Luis como para su familia. En esta oportunidad estaba acompañado de un grupo de personas que no se encontraban en el protocolo de ingreso correspondiente y por ende el sistema de control de acceso no permitía la apertura del molinete para esas personas no registradas con la debida antelación".

Y agrega: "Ante esta situación el personal de Utedyc realizó la consulta pertinente buscando una validación en el sistema de control y en ese lapso de tiempo José Luis Marzo se retiró del lugar. Más tarde, José Luis se presentó en el acceso de la platea redonda, donde se validó el ingreso de sus acompañantes".