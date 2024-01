Juventud Unida y su deseo de volver rápidamente

Hasta el momento Juventud Unida lleva ganado todos sus compromisos y no ha recibido goles en seis partidos.

Los Decanos han transitado prácticamente de la mano sus respectivos caminos en las distintas categorías del fútbol argentino. Se han enfrentado en Argentino B, Federal A, Primera B Nacional, Copa Argentina, ascendiendo y descendiendo casi en simultáneo, y sus hinchas ya viven este enfrentamiento como un nuevo clásico.

Ambos elencos fueron los que perdieron la categoría en el Federal A 2022 y ahora luchan por volver lo más rápido posible a la tercera división. La serie se abrirá en la localidad del sur entrerriano el viernes, a partir de las 21, en el estadio de La Juve. La revancha será el miércoles 10 en la capital provincial.

Con la idea de ser un serio candidato al ascenso, los dirigentes de Juventud Unida realizaron una inversión grande para armar el plantel para este campeonato y, hasta el momento, le viene dando buenos resultados. Con Nicolás Trejo y Leandro Larrea como sobrevivientes del equipo que descendió, llegaron una importante cantidad de jugadores con pasado en categorías superiores, los cuales han hecho pesar su jerarquía.

En la primera fase integró la Zona 5 junto a Martín Fierro de Maciá y Parque Sur de Concepción del Uruguay, a los que dejó en el camino sin inconvenientes. En la segunda etapa, ya en serie mano a mano, eliminó a otro histórico del fútbol provincial como Atlético Uruguay.

En lo que lleva disputado del campeonato el elenco Albiceleste ha ganado sus seis partidos y no ha recibido goles en su valla, por lo que intentará continuar con su andar a paso firme. De cara al primero de los partidos contra el Gato su entrenador, Matías Minich –quien dirigió los últimos partidos de la campaña del descenso, cuando la suerte del equipo ya estaba prácticamente echada–, tiene la gran mayoría de su plantel a disposición, ya que no tiene suspendidos ni lesionados. La única baja es la del lateral izquierdo Gonzalo Gil, quien el viernes debió ser intervenido quirúrgicamente por un cuadro de apendicitis agudo y no podrá estar en las canchas hasta recibir el alta médica.

La base del equipo que ha jugado en estos seis partidos fue con Giovanni Benedetti en el arco; Trejo, Paolo Impini, Leandro Villar y Marcos Cubilla en la defensa; Larrea, Miguel Sotelo, Facundo Britos y Gabriel Sarmiento en el mediocampo; Lucas Núñez y el goleador Juan Bonet en la delantera. Además han tenido bastante participación Santiago Benítez, Joaquín Garoni y Marcos Machado, el segundo máximo goleador del equipo.

Belgrano juega el sábado

El partido que abrirá la serie de tercera fase entre Colón de San Justo y Belgrano se disputará el sábado, a partir de las 20.30, en el estadio Mercedes Alesso de Bieler de la localidad santafesina. La revancha se llevará a cabo en el Nuevo Estadio Mondonguero de la entidad Albiceleste, el miércoles 10. El ganador de esta serie se cruzará con el equipo que se imponga en el duelo entre Juventud Unida y Atlético Paraná.