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El Voluntariado Deportivo lanzó una campaña solidaria para celebrar el Día del Niño

El Voluntariado Deportivo recibirá donaciones de alimentos, golosinas y juguetes en buen estado para organizar los festejos destinados a niños y niñas.

24 de julio 2026 · 16:37hs
El Voluntariado Deportivo organiza los festejos en el barrio San José.

El Voluntariado Deportivo organiza los festejos en el barrio San José.

Con el objetivo de compartir una jornada especial con los más chicos, el Voluntariado Deportivo puso en marcha una campaña solidaria para reunir donaciones de cara a los festejos por el Día del Niño en barrio San José. La colecta se extenderá hasta el 21 de agosto y busca reunir alimentos, golosinas y juguetes que serán destinados a la celebración.

Entre los productos solicitados figuran harina, manteca, leche, huevos, dulces de membrillo y batata, azúcar, galletitas y golosinas, además de juguetes en buen estado, con el propósito de brindar una jornada de encuentro, juegos y merienda para los gurises.

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Desde la organización también invitaron a sumarse como voluntarios a quienes deseen colaborar durante la jornada. La convocatoria está abierta para personas que quieran pintar, coordinar juegos, realizar demostraciones artísticas o participar con distintas propuestas recreativas para los niños.

Quienes deseen colaborar con donaciones o sumarse a la iniciativa pueden comunicarse con Paulo Robles Guerrero al 3434645180. Bajo el lema "Los gurises lo necesitan", el Voluntariado Deportivo busca reunir el acompañamiento de la comunidad para que los festejos del Día del Niño lleguen a la mayor cantidad de chicos posible.

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