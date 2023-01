Julio Salvá, tras los pasos de Bértoli y Altamirano

Embed ⚽ #FútbolProfesional | El arquero Julio Salvá es la segunda incorporación de #Patronato.



El jugador de 35 años llega tras su paso por Atlético Rafaela y vestirá la camiseta rojinegra hasta diciembre 2023.



¡Bienvenido!

“Estoy un poco ansioso por esta nueva oportunidad que se presenta en mi carrera. Pero a la vez estoy tranquilo, esperando que salga todo de la mejor forma en los primeros días en el club”, aspiró Salvá, en diálogo con La Mañana de La Red.

“Más allá de la pérdida de categoría Patronato hice bien las cosas. De hecho se consagró campeón en la Copa Argentina, que en nuestro fútbol es un gran premio. Ahora se viene un nuevo desafío, un torneo totalmente distinto a lo que es Primera División. Esperemos estar a la altura. En lo personal trabajaré día a día para poder rendirle a Walter (Otta), a la gente y al hincha que ha confiado en mi para este año”, aspiró.

El flamante cuidapalos del elenco de barrio Villa Sarmiento se calzará los guantes para custodiar una valla que, en los últimos 19 años, fue defendido por dos jugadores que conquistar el corazón del hincha: Sebastián Bértoli y Facundo Altamirano.“Bértoli ha tenido su trayectoria en el club, es muy querido por la gente, tuvo sus años de gloria, consiguió los ascensos y se mantuvo en primera que no es poca cosas. Lo que consiguió Facundo (Altamirano) en el último torneo es muy meritorio y muy lindo. Me gustaría ganar cosas en el club. Me prepararé para eso. No será fácil porque el Nacional es un torneo duro. Además jugar y representar al club en la Copa Libertadores será algo muy lindo. Tendremos que dejar todo, estar preparado física y mentalmente para poder disfrutar y poder hacer buen papel”, subrayó.

En el 2023 se producirá el estreno internacional de Patronato al formar parte de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Esta competencia seduce, pero el principal objetivo está en recuperar la plaza en la Liga Profesional. “Todavía no hemos planteado objetivos con el plantel y el cuerpo técnico, pero en lo personal deseo volver lo más rápido con Patronato a Primera División. Los hinchas, los dirigentes también lo desearán y estarán pendientes de hacer un buen torneo y regresar lo antes posible a primera división. Patronato no tendría que haber descendido nunca, pero por estas cuestiones que tiene el fútbol tuvo que descender y deberá jugar este año en el Nacional”, relató.

Por otro lado, Salvá destacó la capacidad de conducción y liderazgo de Walter Otta, a quien tuvo como entrenador en Acassuso en el campeonato de la Primera B Metropolitana y en Deportivo Morón en el Nacional. “Mi llegada a Patronato se debe en un cien por ciento a su presencia”, aseveró el arquero formado en las categorías formativas de Quilmes. “Es un cuerpo técnico que labura muy bien los partidos. A sus equipos le convierte poco porqué labura muy bien la parte defensiva y cuando anota un gol se le hacer muy difícil a los rivales poder hacerle goles. Puede gustar o no las formas de juego, pero saca resultados. Además es un técnico frontal y honesto. Eso es lo más sano para el jugador. Desde ese lado es muy bueno para nosotros”, cerró.