Julio Salvá apuntó a mantener la calma en Patronato

Los resultados mandan. Los números no son los esperados. Por eso el hincha de Patronato se manifestó el pasado domingo desde las tribunas del estadio Presbítero Bartolomé Grella. Despidió con silbidos al equipo cuando el árbitro Fabrizio Llobet decretó el final del empate ante Güemes de Santiago del Estero. El Rojinegro no jugó bien. Tuvo oportunidades para romper el cero. Falló en la finalización de las acciones ofensivas. Sobre el final observó el fantasma de la derrota. En ese momento apareció la figura de Julio Salvá.

El punto tuvo sabor a poco y nada para el Pueblo Rojinegro. Por eso reaccionó al final del juego. Envió un claro mensaje de disconformidad por la campaña que está escribiendo el equipo dirigido por Walter Perazzo en las primeras siete fechas de la temporada.

Julio Salvá intentó bajar los decibeles. En este sentido elevó un mensaje de esperanza. “Tenemos que estar y no volverse loco porque recién arranca el campeonato y todos los equipos estamos todos cerca. Seguramente Patronato hará un buen torneo cuando termine el año”, presagió el cuidapalos bonaerense.

Luego, el capitán realizó un breve análisis del desarrollo del cotejo ante Güemes. “Ellos tuvieron una clara situación sobre el final que, por suerte, la pude sacar. Nosotros intentamos en los dos tiempos, pero no se dio el gol. Estamos tranquilos porque sumamos y no nos convirtieron goles”, resaltó.

Al ser consultado si al equipo le está faltando un golpe de suerte, respondió. “Siempre hay que tenerla, aunque parezca mentira. A veces llegas en varias ocasiones al arco rival y no convertís. Por eso ellos no nos anotaron sobre el final. Lo importante es que el equipo viene creciendo. Si bien la realidad marca que se no están negando los resultados tenemos que achicar el margen de error por momentos en el partido. Creo que andaremos muy bien en el torneo porque tenemos un gran grupo humano que intenta y seguramente que de tanto insistir el equipo encontrará el mejor funcionamiento”, aseveró.

Patronato Julio Salvá.jpg Julio Salvá está convencido que Patronato será protagonista. UNO / Mateo Oviedo

Por otro lado, Salvá mencionó que Patronato no carece de claridad al momento de la tenencia del esférico. “Movimos la pelota de un lado hacia otro, profundizamos el juego. En el primer tiempo tuvimos una clara situación a través de Franco (Coronel) que pegó en el palo. Hemos jugado de contra por momentos. Falta que podamos hacer el gol y poder sostener la diferencia. No queremos correr desde atrás porqué remarla siempre cuesta. Esta vez lo positivo fue que no nos anotaron y pudimos sumar”, subrayó.

En otro punto el arquero mencionó que los primeros juegos siempre son los más complejos. “Todas las temporadas son distintas. Asimismo los primeros partidos son los más difíciles. Somos un equipo totalmente nuevo, con jugadores que no nos conocíamos”, recordó.

Luego recordó la paridad de la competencia en el sector que reúne al Rojinegro. “Es una zona ajustada. Estamos a cinco puntos del puntero y nos vemos últimos. Cuando hilvanemos dos triunfos seguidos nos prenderemos ahí arriba. Nuestro objetivo es estar cerca de los equipos que están arriba. Ahora estamos a uno de ingresar al reducido, por eso no hay que no hay que volverse loco”, aconsejó.

Sobre el final, Salvá enfocó la mira en el juego que Patronato animará el próximo sábado ante Gimnasia de Jujuy, en el norte del país. El Lobo preparó su estructura para aspirar uno de los dos ascensos a la Liga Profesional 2025. El mal inicio de campeonato motivó la salida del entrenador Marcelo Vázquez.

“Ellos tienen un punto más que nosotros, pero vienen de estar golpeados por la derrota que sufrieron el fin de semana y su entrenador se fue. Además la situación de ellos es distinta porque tienen un plantel para estar bien arriba y hasta el momento no lo consiguieron”, remarcó Salvá, quien adelantó que Patronato buscará recuperar las unidades que resignó el pasado domingo en barrio Villa Sarmiento.

“Iremos a jugar con la desesperación que tendrá Gimnasia en su casa. La premisa será traernos los tres puntos”, concluyó el capitán del Rojinegro.