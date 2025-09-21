Uno Entre Rios | Ovación | Julián Álvarez

Julián Álvarez estalló contra Simeone tras el reemplazo: "Siempre a mí"

Julián Álvarez mostró su frustración al ser reemplazado por Simeone en el empate 1-1 ante Mallorca, en medio de un arranque irregular del Atlético de Madrid.

21 de septiembre 2025 · 17:44hs
Julián Álvarez volvió a ser protagonista en el Atlético de Madrid, pero esta vez no por sus goles. El delantero argentino fue reemplazado por Diego Simeone en un momento decisivo del partido contra Mallorca y no ocultó su malestar desde el banco de suplentes. Con gestos de negación y quejas, Álvarez dejó en claro su frustración.

El Colchonero terminó empatando 1-1 como visitante y sigue con un arranque irregular en la liga, sumando solo seis puntos en cinco partidos. Esta situación refleja el descontento del delantero, que ya había sido reemplazado en momentos clave en los partidos anteriores contra Espanyol y Alavés.

¿Crisis interna? El enojo de Álvarez con Simeone: "Siempre a mí"

El Atlético buscaba un gol que desequilibrara el encuentro cuando el cuarto árbitro levantó el cartel luminoso: el número 19, Julián Álvarez, debía dejar la cancha para dar paso a Alexander Sørloth. La reacción del argentino fue evidente, murmurando un "siempre a mí" y realizando golpes de cabeza en señal de descontento. El delantero, visiblemente molesto, renegó por la decisión del entrenador, quien ya lo había reemplazado en momentos clave en los partidos anteriores frente a Espanyol y Alavés.

La situación refleja una creciente incomodidad de Álvarez con las decisiones tácticas de Simeone, en un arranque de temporada que no ha sido el mejor para el Atlético de Madrid.

