Juan Pablo Guiffrey tuvo su feliz estreno en el Mouras

“Trato de no pensar en negativo, pero no haber llegado al TC Pista Mouras el año pasado me tiró abajo. Después lo fui entendiendo y observé el escenario diferente. Si hubiera ingresado a las apuradas no hubiera salido nada de lo que estoy viviendo ahora. Estoy contento por la tranquilidad que tuve a la hora de tomar la decisión de continuar una temporada más la Fórmula Metropolitana”, rememoró Guiffrey, en diálogo con Ovación.

Juan Pablo se recupera del enorme desgaste físico que implicó formar parte del primer desafío oficial de la temporada en una jornada donde las temperaturas fueron elevadas en gran parte del territorio nacional.

“Los días posteriores son muy agotadores porque bajan las tensiones. Además perdí mucho liquido en la carrera por el calor que hizo dentro del auto y las exigencias físicas que demandó la competencia. Terminé con muchísima sed y agotamiento físico, pero se disfruta porque ganar la carrera no suele pasar todos los días”, remarcó.

Las exigencias de la competencia quedaron expresadas en la balanza. “Antes de largar la final pesaba 69,500. Después de la competencia pesé 68. En media hora perdí 1,5 kilogramos”, subrayó. “Arriba del auto hacía entre 60º y 70º y el oxígeno no es puro porque el humo del escape y el polvo de los frenos se van hacia el habitáculo. En la carreras estás respirando aire caliente y que no es puro. Lleva sus exigencias. De hecho algunos pilotos, por la contaminación del aire, se bajan exhaustos por no respirar bien”, detalló.

En ese contexto y en su primera experiencia en el TCPM el entrerriano tuvo un alto grado de concentración para conquistar la competencia. “Llevó mucho estudios e información”, resaltó. “Antes de la carrera sabía a dónde tenía que frenar, dónde debía doblar producto del material que había observado. Vi un montón de cámaras, de datos. Hice un estudio minucioso porque es una oportunidad única que no tienen todos los pilotos y quería aprovecharla al mango. Preparé muchísimo la carrera”, aclaró.

El trabajo del equipo fue fundamental para el feliz desenlace. “En el tramo final había obtenido una diferencia tranquilizadora. En eso el equipo me motivó mucho a través de la radio. Me decía que no debía perder concentración”, acotó.

Al acceder al podio Juan Pablo se encontró con otro representante de Entre Ríos que compite en la división Escuela: Manuel Borgert. “Veníamos corriendo en la Fórmula juntos aunque él tuvo su año de experiencia en el TC Pista Mouras. Es un gusto estar siempre en el podio con un colega de provincia y un amigo como Manu. Nuestros padres se llevan excelente, son muy conocidos. Siempre nos hablamos. Somos amigos, pero obviamente que dentro de la pista no nos vamos a regalar nada. Los dos peleamos por nuestro equipo y nuestros espónsores”, aclaró.

Al retornar a los pagos Guiffrey se sorprendió por la recepción de la comunidad de Villaguay. “Llegué alrededor de las 22.30 y hubo mucha gente esperándome. Saludé y me saqué fotos con muchísima gente. El sentimiento es increíble al observar tanta gente que se emociona y se alegra el fin de semana por una carrera donde se ve representado por un piloto en particular. Eso me dio muchísima motivación para lo que resta del año. Ahí caí que podía hacer feliz a mucha gente y la felicidad no la conseguís fácilmente. Me emocioné mucho porque fue una experiencia increíble”, describió.

El calor del pueblo fue el broche de oro para un gran inicio de temporada para Juan Pablo. El piloto entrerriano que inició su historia con el deporte motor cuando tenía 10 años. A esas edad se subió a un karting que heredó de su hermano mayor. Comenzó esta experiencia como una diversión, pero su capacidad lo llevó a modificar el enfoque.

Fue bajando registros para luego hacer escuela en las categorías provinciales. En 2021 se subió a un monoposto. Un año después se coronó en la Fórmula 3 Metropolitana. En 2024 ingresó al ámbito de la ACTC, donde proyectar ingresar a la máxima, pero respetando un proceso.

“El fin de esta escalera es el TC, es adonde todo piloto quiere llegar, pero voy paso a paso. Quiero ir cumpliendo los objetivos en las diferentes categorías de la ACTC. Quiero mantenerme acá. Ese será el plazo que nos tomaremos dentro de esta gran familia”, indicó Juan Pablo, el representante entrerriano que se transformó en el primer piloto en recibir la bandera a cuadros en la temporada 2024 del automovilismo en el país. Y va por más.