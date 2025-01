Juan Pablo Guiffrey convive con la ilusión y la incertidumbre

En el trayecto se presentan obstáculos económicos que ponen en riesgo su presencia en la próxima fecha de la tercer categoría de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC). Esto impulsa al equipo y a Guiffrey a redoblar esfuerzos para que la Chevy que fue comandada por Nicolás Bonelli en el Turismo Carretera en 2024 forme parte de la grilla de la siguiente competencia

El arribo al TC Mouras

“En diciembre parecía imposible estar en el TC Mouras categoría y en el ámbito de la ACTC por cuestiones económicas. El equipo de Mauro Medina junto a sus sponsor hizo un gran esfuerzo para que compitamos. No tenemos confirmado la continuidad. De hecho recién en la mitad de enero se confirmó mi presencia en la primera fecha. Me puse muy contento porque venía trabajando durísimo para estar arriba del auto porque se lo difícil que es y no quería desaprovechar la oportunidad”, relató Guiffrey, en diálogo con Ovación.

“Debutamos con una Chevy con motores de Fabio Chino Martínez. El auto anduvo muy bien de entrada, con pocas cosas por corregir que fuimos mejorando. Arranqué en la tanda de clasificación en el octavo lugar y terminamos en un cuarto puesto. Eso indica que el potencial estuvo y lo seguimos teniendo porque hay cosas por mejorar”, reconoció el vilaguayense.

Por otro lado, remarcó que superó las expectativas que había generado en su bautismo en la divisional. “Consideraba muy bueno estar entre los 10 primeros por todo lo que implicaba el conjunto, un auto nuevo en la categoría. Sin embargo terminé en el top 5 con muchas posibilidades de ingresar al podio. Tuve un toque con Bohdanowicz que me complicó. Después lo sancionaron y quedó cuarto, pero perdí la posición, se rompió la trompa y ahí perdí rendimiento. De todos modos finalicé súper conforme”.

Luego añadió: “El TC Mouras es una categoría súper competitiva en la que se juntan los pilotos que no tuvieron la posibilidad económica y no encontraron el equipo necesario para acceder al TC Pista. También se juntan quienes veníamos empujando fuerte desde abajo como yo, Lucas Bohdanowicz, Manuel Borgert, Francisco Luengo. Se junta la competitividad donde un error se paga muy caro. En la clasificación una décima para arriba implica resignar cuatro posiciones. Salvo el primero, que sacó una buena diferencia con el segundo, el resto de los pilotos estuvimos ahí, uno muy cerca del otro”.

El toque que sufrió en plena competencia de parte del último campeón del TC Pista Mouras le redujo al entrerriano las posibilidades de subirse al podio. Juan Pablo masticó bronca por esta situación. Luego observó el escenario completo. Eso lo llevó a visualizar un gran fin de semana en el trazado de la capital bonaerense.

“Al principio quedó la sensación de bronca por la adrenalina, te y eso choca un poco. Pero lo conozco a Lucas (Bohdanowicz) y se que no tuvo mala intención. Todos podemos competer errores. Lo bueno es que se pudo corregir en el instante. Todos debemos aprender de nuestros errores. Después de la carrera no sentí rencor, sino la espina de haber quedado a un paso del podio. Asimismo estoy tranquilo por haber superado las expectativas”, aclaró.

Los obstáculos que deberá sortear Juan Pablo Guiffrey

En la competencia que marcó el inicio de la temporada 2025 el entrerriano mostró las aptitudes para ser protagonista. Sin embargo la economía pone en jaque su presencia en la segunda fecha programada para el 9 de febrero. “Es un tema que estoy tratando psicológicamente”, confesó.

“El hecho de no conseguir otra opción, no reunir el presupuesto necesario para competir es algo muy duro. En la primera fecha llegamos con lo justo. Uno va presionado y eso no es bueno. Lo trabajo con psicólogo y con coach. Me ayuda bastante a la hora de concentrarme lo máximo posible para dedicarme en hacer lo que se y meterle para adelante. Considero que puedo estar a la altura de las expectativas, pero no tengo la certeza económica. De hecho no confirmé mi participación durante todo el año y en la próxima fecha tampoco. Haber arrancado con un buen rendimiento, con un gran conjunto y un gran potencial para seguir mejorando en cada fecha es importante. Pero debo confirmar la parte económica que va de la mano”, narró.

Para conformar un presupuesto cada equipo necesita, un piso, que gira los 32 millones de pesos por fecha. “Es una suma importante, pero uno lo hace con propósito de su ciudad, su provincia. El hecho de estar representando de buena forma, porque no venimos desentonando, nos da el impulso para conseguir los recursos necesario para cerrar el presupuesto”, subrayó.

Teniendo en cuenta este escenario, Juan Pablo se planteó dos metas claras para esta temporada. “Dios quiera que podamos confirmar todo el año”, aspiró. “Si se concentra, quiero ir por el campeonato. Siento que tengo las herramientas necesarias para ir mejorando, detallando cada cosas en el manejo, en la parte física y psicológicas. Tengo grandes ingenieros, un gran auto, un gran motorista, muy buenos mecánicos y un gran dueño de equipo como Mauro Medina que me ayuda muchísimo. Por eso el objetivo es ir por el campeonato”.