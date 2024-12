Juan Pablo Gianini se coronó en las TC Pick Up

Juan Pablo Gianini obtuvo su cuarta corona en la categoría de las camionetas. Mariano Werner terminó segundo, pero no le alcanzó.

Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) se consagró campeón 2024 de TC Pick Up al terminar sexto en la final del Premio Coronación del sexto campeonato de camionetas, que se llevó a cabo en el autódromo de La Plata. El piloto del JPG Racing vuelve a reinar en la categoría luego de dos años, en los que los títulos se habían ido para Entre Ríos, con Omar Martínez (Ford Ranger) en 2022 y Mariano Werner (Toyota Hilux) en 2023.

Gianini, que había sido campeón de TC Pick Up en 2019, 2020 y 2021, prácticamente no sufrió durante el desarrollo de la Final. Largó tercero y administró a su conveniencia el potencial de la Ranger atendida por Gonzalo Sánchez y Gustavo Pernuzzi y motorizada por Santiago Joaquín, ya que le alcanzaba con llegar 10º para ser nuevamente campeón.

Por eso no sorprendió que en la partida el saltense de 46 años fuera superado por Jakos; en la primera vuelta por Julián Santero (Toyota Hilux) y en el 11º giro por Valentín Aguirre (Chevrolet S10). El sexto puesto final determinó que la diferencia con Mazzacane, su escolta en la Copa de Oro, fuera de 6,75 puntos y con Werner, que concluyó tercero, de 13,75 unidades.

La felicidad de Juan Pablo Gianini

“Tengo una felicidad enorme, un cuarto título es algo impensado. En estos 6 años siempre llegamos hasta el final con posibilidades y pudimos haber ganado los otros. Hoy sabía que tenía un poco de margen, pero no es fácil manejarlo”, indicó el tetracampeón en Campeones Radio, donde anticipó que seguirá en TC Pick Up y probablemente también en el Turismo Carretera, donde alistará un segundo Ford Mustang.

Mazzacane terminó el año como el más ganador junto a Gianini (tres triunfos cada uno) y cerró su mejor temporada en el automovilismo desde su coronación en el Torneo Presentación de TC Pick Up, realizado en 2018. “Fue un resultado fantástico. Hicimos una muy buena largada y después lo aguanté a Werner”, explicó el Rayo.

Por su parte, Werner, que largó desde la pole position, no pudo cerrar el año con una victoria y debió conformarse con su cuarto podio de 2024. “Nos faltó poquito, pero la categoría tiene un merecido campeón. Nosotros abandonamos en la primera fecha de la Copa y eso nos complicó.

En la carrera, el Rayo (Mazzacane) largó mejor y me superó, no sé si ayudado por el reparo del viento, pero después lo corrí a muerte”, contó el entrerriano, que en las restantes fechas del play-off terminó primero, segundo y segundo, respectivamente. La apertura del campeonato 2025 del TC Pick Up se llevará a cabo el 8 y 9 de febrero en el autódromo de La Plata.

No se le dio a Manu Borgert

Lucas Bohdanowicz repitió todo lo que hizo a lo largo del año: tuvo buen ritmo, supo aprovechar los momentos y es de los jóvenes pilotos más inteligentes que tiene el automovilismo. Con apenas 18 años, se consagró campeón del TC Pista Mouras con un Dodge del Galarza Racing y también había ganado el torneo de Top Race Series.

Desde el viernes en los entrenamientos, Bohdanowicz fue el más rápido. Llegó el momento de clasificar y nuevamente el Dodge N°71 volvió a tener la mejor marca. Se llevó la serie más rápida, que le permitió largar desde la mejor ubicación en la grilla. Una vez allí, le ganó el mano a mano a Manuel Borgert de General Ramírez y lideró sin problemas por el resto de la carrera. Quinta victoria para el de General Pinedo, que a lo largo del año se adjudicó 10 podios y cinco pole position.

Borgert, que era el puntero de la Copa Coronación, estaba segundo pero en la tercera curva perdió varias posiciones y no pudo volver a avanzar. Con subirse al último escalón del podio le alcanzaba, pero Marcelo Beraldi, que le mostraron la bandera negra, lo tocó al entrerriano y lo sacó afuera de la pista; finalizó en el puesto 11. Pese al sol, tuvo un mediodía completamente negro el piloto de Ford, que se quedó con las manos vacías tras lograr un gran campeonato con cuatro victorias y 10 podios.

El chaqueño tuvo un soñado fin de semana y se llevó el uno. Un segundo lugar para Alan Denis Cifre, que llegó a 1”175/1000 milésimas. El podio lo completó Leandro González, mientras que en la cuarto colocación estuvo Juan Pablo Guiffrey de Villaguay. Quinto fue Luengo y sexto el panameño Sebastián NG. Bohdanowicz, con éste título, obtuvo el pase al TC Pista.

“Hicimos un esfuerzo muy grande. Desde que cambiamos el auto a mitad de año, pegamos un salto de calidad y ahí le achicamos diferencias a Borgert. Estoy muy emocionado”, comentó el piloto de Chaco tras la consagración. Bohdanowicz se llevó todo en el fin de semana y llegó a 183 puntos; 13 más que Borgert, que fue el subcampeón del TC Pista Mouras. Francisco Luengo quedó en el 3° lugar con 133 unidades.