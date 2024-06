Juan Pablo Gianini hizo celebrar a Ford por primera vez en el año

La deserción del mendocino en el 8º giro dejó a Lugón nuevamente en el 2º lugar, pero a 4 vueltas de la bandera a cuadros se vio superado por Valentín Aguirre (Chevrolet S10). El arrecifeño, que había largado desde la 8ª posición, fue quien más puso en riesgo el triunfo de Gianini, que finalmente venció al piloto del Canning Motorsports por una diferencia de sólo 0s152.

La palabra de Juan Pablo Gianini

“ Yo me había caído en el ritmo y no me quedaba otra que aguantarlo a Aguirre. Hicimos un cambio para la Final, pero no fue el acertado”, aseveró Gianini en Campeones Radio y AM590 Continental, tras volver al triunfo que se le negaba desde el 5 de noviembre de 2023, también en La Plata, en ocasión del anterior éxito de Ford en el TC Pick Up.

Valentín Aguirre consiguió su 9º podio en 38 carreras en el TC Pick Up y el primero en la categoría de Chevrolet, que era la única marca que nunca había terminado en el “top 3”. “Largamos 8º y llegamos 2º, sólo nos faltó pasar a uno, pero Juan Pablo (Gianini) es uno de los pilotos más experimentados en la categoría y no pudimos hacer nada. Aunque más no se puede pedir, tuvimos un muy buen fin de semana”, sostuvo el arrecifeño.

Rodrigo Lugón volvió a ser un protagonista destacado luego de dos fechas sin merodear los puestos de privilegio. El cordobés, que había logrado la “pole” y el 2º puesto en la Final en la 1ª fecha, culminó 3º con la Ford Ranger del Gurí Martínez Competición pese a la sanción de los comisarios deportivos y logró su 2º podio en 16 participaciones en el TC Pick Up.

Aunque no llegaron a terciar directamente en la pelea por el triunfo, Gastón Mazzacane (VW Amarok) y Mariano Werner (Toyota Hilux) fueron otros de los animadores de la entretenida Final platense. El “Rayo”, que tras el toque de Lugón cayó del 3º al 6º puesto, terminó 4º, una posición por delante del entrerriano. De esta manera, ambos comparten la punta del campeonato, con 8,5 puntos de ventaja sobre Hernán Palazzo (Toyota Hilux), quien tras un fin de semana deslucido llegó 9º, y 9,5 unidades sobre Gianini.

Lo que sigue

La próxima fecha del TC Pick Up se llevará a cabo el 20 y 21 de julio en el autódromo de La Plata.