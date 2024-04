Juan Morgenstern se abre su camino en tierras aztecas

Sin embargo, a sus 25 años se le presentó una oportunidad que no quiso dejar pasar y volvió a calzarse los guantes. A finales de 2023 se fue a vivir a México –país en el que se respira cultura boxística–, donde regresó a los entrenamientos y ha realizado tres combates.

Morgenstern, quien llegó a tierras aztecas con el objetivo de llevar a cabo la mayor cantidad de combates posibles para poder pasar al boxeo profesional, habló con UNO y contó detalles de la experiencia que está viviendo en estos momento.

“Estoy en el estado de Quintana Roo, en Playa del Carmen. Me vine en diciembre porque mi mejor amigo, que ya estaba radicado acá, me ofreció trabajo y no dejé pasar la oportunidad. Llegué con la idea de volver a pelear y poder debutar como profesional lo más rápido que se pueda, si es posible este año. El 20 de enero tuve mi primera pelea acá. Fue en el estado de Yucatán, donde gané por puntos y clasifiqué al Torneo Nacional Verde y Oro, un certamen del que participan los mejores boxeadores amateur del país”.

“Yo no estaba entrenando allá –prosiguió–, por lo que tuve que ponerme a punto casi desde cero. Trabajo en un taller de autoclima y me pasaron el dato de que había un gimnasio cerca de mi laburo. Fui, me presenté y me invitaron a sumarme. El primer día ya me hicieron tener sesiones de sparring y el segundo me ofrecieron pelear. Mis compañeros y los técnicos me recibieron muy bien, lo cual me ayudó mucho”.

El boxeo mexicano tiene un estilo que se caracteriza por ser aguerrido, con púgiles que se entregan de cuerpo y alma por el espectáculo, yendo hacia adelante constantemente para intercambiar golpes. Al ser consultado sobre si fue muy distinto a lo que estaba acostumbrado, el entrerriano le restó importancia.

“El boxeo tiene el mismo idioma en todos lados. Aunque acá es un deporte al que se le da mayor importancia. Hay muchas prácticas de guanteo, casi todos los días diría, y los boxeadores tienen mucha más actividad. La mayoría de los chicos de 14 años ya tienen 30 peleas. Me gusta mucho el estilo de boxeo mexicano, que es el de ir al frente y prenderse en el toma y traiga. Me siento cómodo”, señaló.

Su desempeño en el boxeo mexicano

Hasta el momento, Juan Morgenstern ha realizado tres combates en México, donde ganó los dos primeros y perdió el último. El espigado pugilista contó cómo se sintió tras volver a subirse al cuadrilátero tras casi seis años.

“Me costó un poco agarrar ritmo, pero me fui adaptando. La primera pelea no me sentía muy bien, pero gané. Después peleé en el Centro Ceremonial Otomí, en Temoaya, que está a 3.200 metros de altura. Ahí tiene el gimnasio Jaime Munguía (campeón mundial que el 4 de mayo se enfrentará con la máxima estrella de la actualidad, su compatriota Saúl Canelo Álvarez). Me fue bien porque gané y además porque sentí que tuve una buena actuación pese a que la altura se siente, ya que te cansás y te ahogas mucho más rápido cuando no estás acostumbrado. Por suerte pude superar ese obstáculo”.

“En mi última pelea, por el Torneo Nacional Verde y Oro, perdí en fallo dividido pero también me sentí conforme por lo que mostré en el ring. Quiero realizar la mayor cantidad de peleas y pronto pasar a ser boxeador profesional”, cerró.