Juan Mesaglio fue el único entrerriano en superar el desafío acuático

Juan Mesaglio, feliz por superar el desafío

Juan Mesaglio 2.jpg Juan Mesaglio fue el único entrerriano en llegar a la meta en la Hernandarias-Paraná.

UNO dialogó con Mesaglio, quien compartió su historia, sus logros y sus planes para el futuro.

—¿Cómo te sentiste al cruzar la meta después de nadar 88 km en aguas abiertas y, en partes, a oscuras?

— Fue un momento increíble, lleno de emoción y satisfacción. Después de meses de entrenamiento y preparación, había logrado superar el desafío más grande de mi carrera deportiva. La sensación de orgullo y logro fue indescriptible, y me sentí muy agradecido con mi equipo y familia por su apoyo incondicional. Recuerdo que en el momento en que crucé la meta, sentí una mezcla de emociones: alegría, alivio, orgullo. Fue un momento que nunca olvidaré.

—¿Cuál fue el momento más difícil de la maratón y cómo lo superaste?

— Fue, sin duda, cuando tuve que enfrentar la tormenta con viento y olas altas. Fue un momento de gran incertidumbre, ya que la visibilidad era casi nula y el viento era muy fuerte. Pero gracias a mi entrenamiento y la experiencia de mi equipo, pude mantener la calma y seguir adelante. Mi equipo me dio instrucciones precisas y me ayudó a mantener el rumbo, lo que me permitió superar ese momento difícil. Fue un momento de gran aprendizaje, y me enseñó a valorar la importancia de la preparación y la perseverancia.

—¿Cómo te preparaste física y mentalmente para enfrentar este desafío?

— Mi preparación fue intensa y exigente. Entrené durante 5 días a la semana, con sesiones de natación en piscina y aguas abiertas, además de trabajo en el gimnasio y una dieta balanceada. También trabajé en mi preparación mental, visualizando el desafío y preparándome para enfrentar los momentos más difíciles. Mi entrenadora, Eliana Medina, me ayudó a desarrollar un plan de entrenamiento personalizado y me dio consejos valiosos para mantener la motivación y la concentración. Además, mi familia y amigos me apoyaron incondicionalmente, lo que me dio la fuerza y la motivación para seguir adelante.

—¿Cuánto tiempo te llevó planificar y preparar esta hazaña?

— Comencé a planificar y preparar este desafío en junio de 2023, y después de varios meses de entrenamiento, finalmente lo logré. Fue un proceso largo y exigente, pero valió la pena. Durante todo ese tiempo, mi equipo y yo trabajamos incansablemente para asegurarnos de que estuviera listo para el desafío. Fue un proceso de aprendizaje y crecimiento, y me enseñó a valorar la importancia de la planificación y la preparación.

—¿Cuál fue tu estrategia para mantener el ritmo y la concentración durante la maratón?

— Mi estrategia fue encontrar un ritmo constante y mantener una buena hidratación y alimentación durante todo el recorrido. También me enfoqué en mantener una actitud positiva y enfocada, visualizando el objetivo y preparándome para enfrentar los momentos más difíciles. Mi equipo me dio instrucciones precisas y me ayudó a mantener el rumbo, lo que me permitió mantener el ritmo y la concentración durante todo el recorrido.

Mesaglio en el río Paraná

—¿Cómo manejaste la fatiga y el dolor de tantas horas de nado durante la carrera?

— Afortunadamente, no sentí dolores ni calambres a pesar de haber nadado por 13 horas, pero sí tuve que superar un fuerte mal estar estomacal que me provocaba náuseas. Mi equipo me ayudó a manejar la situación, y pude seguir adelante gracias a su apoyo. También me enfoqué en mantener una actitud positiva y enfocada, lo que me permitió superar el malestar y seguir adelante para poder cumplir un sueño y que no se trunque.

—¿Qué planes tenes para el futuro en cuanto a competencias y desafíos?

— Tengo varias competencias programadas para el futuro, incluyendo la Oceanman Internacional en Córdoba y el Cruce de La Capri Napoles en el mar Mediterráneo. Estoy emocionado de enfrentar nuevos desafíos y seguir superando mis límites. También estoy considerando participar en otras competencias de natación de larga distancia, y seguir trabajando en mi preparación física y mental para estar listo para cualquier desafío que se presente.

—¿Cómo te sentiste al ser el único entrerriano en lograr esta hazaña?

— Me siento muy orgulloso. Es un gran logro para nuestra provincia, y espero que pueda inspirar a otros deportistas entrerrianos a seguir sus sueños y superar sus límites. Me siento afortunado de haber tenido la oportunidad de representar a mi provincia en este desafío, y espero que pueda ser un ejemplo para otros de que con dedicación y perseverancia se pueden lograr grandes cosas.