Juan Martín Del Potro podría sumarse al equipo de trabajo de Novak Djokovic

Juan Martín del Potro colgó la raqueta oficialmente en diciembre de 2024. Después de la exhibición en Buenos Aires junto a su amigo Novak Djokovic, el argentino abandonó el tenis como jugador. Sin embargo, el ganador del US Open 2009, en una charla intima con el sitio Olympics, no le cierra la puerta a volver a sumarse al circuito. Pero, esta vez como entrenador.

"Tengo mi academia de tenis en Boynton Beach, Florida. Eso realmente me entusiasma, entrenar a niños, a personas de todo tipo. Para ser entrenador a tiempo completo, tienes que volver a viajar mucho y estar en todo el mundo. Llevo 20 años haciendo esto y estoy cansado. Pero, por supuesto, si Novak me pide trabajar con él, estaré feliz. No pude decirle que no, pero ahora lo pienso. La puerta no está 100% cerrada, pero creo que ese momento llegará" expresó el tandilense.