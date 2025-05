Juan Iribarren, el paranaense que retrató el vértigo de la Fórmula 1 en Miami

Glamour y velocidad en el Gran Premio de Miami 2025

La cobertura fotográfica incluyó no solo la acción en pista, sino también los momentos de preparación en los boxes, los detalles técnicos de los monoplazas y la interacción constante entre equipos, ingenieros y pilotos. El entrerriano supo moverse entre esos distintos planos del evento, construyendo un relato visual que va más allá de la competencia en sí y se adentra en la atmósfera, los contrastes entre la precisión mecánica y el espectáculo.

Esta experiencia en Miami también implicó adaptarse a un entorno cambiante en términos de iluminación, temperaturas extremas y ritmo vertiginoso. Desde la intensidad lumínica del mediodía hasta los tonos dorados del atardecer en Florida, cada jornada representó un nuevo desafío técnico y estético, resuelto con solvencia por el fotógrafo a través de encuadres precisos, tiempos exactos de exposición y un tratamiento visual que realza el dinamismo propio del evento.

Su presencia en el Gran Premio de Miami 2025 no solo representa un logro individual, sino también un ejemplo del nivel que han alcanzado los profesionales del interior argentino en la escena internacional. Cabe destacar que no es la primera vez que el fotógrafo paranaense cubre un Gran Premio de la Fórmula 1, ya que estuvo presente en el Gran Premio de Brasil 2024, lo que reafirma su creciente inserción en el mundo del automovilismo internacional.

Juan Iribarren le contó a Diario UNO su experiencia en la F1

Juan compartió con UNO su experiencia fotografiando en el Gran Premio de Miami 2025, destacando la emoción y los desafíos que conlleva capturar un evento de tal magnitud. Además, buscará decir presente en el regreso de Franco Colapinto.

—¿Cómo viviste la experiencia de fotografiar una competencia tan icónica como el Gran Premio de Miami?

—La experiencia fue muy particular y distinta a lo que venía acostumbrado. Primero, por el hecho de estar en Estados Unidos, un país que no conocía y donde no manejo el idioma. Sin embargo, al estar en Miami, donde se habla mucho español, me ayudó bastante a adaptarme. En cuanto al circuito, también fue algo nuevo. Era un trazado callejero dentro del predio del Hard Rock Stadium, el estadio del equipo de fútbol americano Miami Dolphins, muy diferente a otros circuitos que conozco como el de San Pablo, que es permanente. Esta pista fue todo un desafío y también una gran experiencia. Lo que más me impactó fue la hospitalidad. La atención a la prensa fue de primer nivel, los espacios de trabajo estaban muy bien ubicados dentro del estadio, con excelente comida, sanitarios impecables y un trato destacado. Es sin dudas de los mejores eventos en cuanto a organización y trato hacia la prensa. Además, el evento tiene un fuerte componente de glamour. Fue impresionante ver una gran cantidad de celebridades presentes.

—¿Qué aspectos técnicos del evento te desafiaron más a la hora de capturar las imágenes?

—Uno de los principales desafíos fue adaptarme al circuito callejero. A diferencia de los trazados permanentes, en este tipo de pistas estás mucho más cerca de los autos, sobre todo en las curvas, donde pasan a muy poca distancia de las paredes. Esto exige una técnica más rápida y precisa, ya que no hay margen para el error. El clima también sumó dificultad. El viernes tuvimos lluvia, lo cual fue interesante, porque me dio la posibilidad de fotografiar en diferentes condiciones, pista húmeda y pista seca. El clima en Miami es muy cambiante, puede llover un rato y después salir el sol con mucho calor, así que hubo que adaptarse constantemente. Otro punto técnico desafiante fue la cercanía con el público. Entre la pista y el fotógrafo solo hay una pared y detrás tuyo tenés gente muy cerca, siempre con las medidas de seguridad correspondientes, claro. Esa cercanía genera una adrenalina especial y hace que cada toma requiera máxima concentración.

—¿Qué aprendizajes te dejó esta cobertura fotográfica en un escenario tan exigente?

—Uno de los aprendizajes más importantes fue la necesidad de identificar rápidamente los puntos estratégicos para tomar las mejores fotos. Como mencionaba antes, trabajar en un circuito callejero no es lo mismo que hacerlo en uno permanente, que es lo que más conozco. Me recordó a lo que vivía en Santa Fe, cuando cubría carreras del TC2000 o Súper TC2000, donde ya la forma de trabajar era distinta. Además, el formato del evento también fue diferente. Al tratarse de un Gran Premio con una carrera corta, se redujeron los tiempos habituales en pista. Eso me obligó a moverme más rápido, planificar mejor y anticiparme para no perder oportunidades.

—Si tuvieras que quedarte con uno de los Grandes Premios que has cubierto, ¿cuál elegirías y por qué?

—Hasta ahora tuve la oportunidad de conocer el circuito de San Pablo y después de eso también fui al Stock Car Pro Series, que sería algo así como el equivalente al Turismo Carretera en Argentina. El circuito de San Pablo me gusta mucho, aunque el de Miami también fue espectacular. Pero lo que tiene de especial el circuito brasileño es el ambiente latino. Nosotros, los sudamericanos, somos muy pasionales y nos hacemos notar. Los argentinos llevamos la pasión a cualquier parte del mundo y en Brasil es igual. En cambio, el público estadounidense es diferente. Por ejemplo, en Miami, muchos compraban entrada solo para uno de los días, no para todo el fin de semana. No se vive esa costumbre tan nuestra de estar en un autódromo varios días, haciendo fila, acampando y esperando por la carrera. Por eso, si tengo que elegir, me quedo con el de San Pablo.

—Se viene el regreso de Franco Colapinto en el Gran Premio de Emilia-Romaña, ¿vas a hacer lo necesario para decir presente?

—Voy a hacer todo lo posible. La realidad es que cubrir la Fórmula 1 no es sencillo, sobre todo, por los costos que implica viajar, alojarse y mantenerse durante los días de la carrera. Hasta ahora, vengo bancando muchos gastos personalmente, aunque creo que lo más importante es tener las ganas y la convicción. Confío en que tal vez pueda conseguir el apoyo de alguien o algún medio que me ayude a cubrir parte de los costos y así, aportarle mi trabajo a la prensa nacional, que es fundamental. Ya estoy acreditado para el GP de España, que es después de Italia y tengo confirmada mi presencia en Brasil. Mi objetivo es estar en al menos tres Grandes Premios y si surge alguno más, mejor.