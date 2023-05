Juan Cantero: "Estoy seguro que voy a jugar en Paraná" 

Como es habitual en cada receso, Juan Cantero no se detiene y según confiesa es una de las claves para mantenerse vigente a los 40 años. Luego de una temporada “complicada” en Unión de Santa Fe, donde sumó muchos minutos pero no se dieron los resultados que querían, espera por ofertas del exterior en el receso y buscará seguir en la Liga Nacional.

“El secreto es estar acá, en el gimnasio, entrenando, no parando. Antes en los recesos me tomaba vacaciones o hacía todo lo que no podía hacer durante el año. Hoy no. Hoy sigo entrenando todos los días y eso me hace estar físicamente bien. Obviamente la edad te va dejando afuera del sistema por ignorancia de los dirigentes o porque físicamente no podés hacer lo que hacías antes. Es luchar todos los días contra eso, pero hoy se ha estirado mucho la carrera del deportista y hay muchos métodos para seguir vigente y de eso me ocupo”, contó el jugador que lleva 20 años como profesional desde sus inicios en La Unión de Colón. El base dijo que la idea es “jugar afuera y después ver”. “

Quiero irme un par de meses afuera y después quiero seguir en la Liga Nacional. Fue un año duro con Unión de Santa Fe, donde los resultados no se nos dieron y el ambiente estuvo un poco caldeado, no por el básquet sino por la situación en general del club, el fútbol también. Fue bastante estrés todos los días, más allá de que el grupo humano fue excelente, el hecho de no tener los resultados que uno espera para el club no ha sido el mejor año”. comentó sobre la temporada con Unión que estuvo muy cerca de pelear por la Permanencia.

JUAN CANTERO BÁSQUET.jpg Juan Cantero: "Estoy seguro de que voy a jugar en Paraná"

Cantero descartó al menos en la teoría jugar en la Liga Argentina, pero aclaró que llegado el momento verá adónde está “parado”. “Individualmente jugué muchísimos minutos y todos los partidos y eso hace que todavía esté en el mercado”, dijo el jugador que vistiera la camiseta de Sionista, Atenas, Libertad,

Lanús, Quimsa, San Martín de Corrientes, Peñarol de Mar del Plata, Comunicaciones y Unión en la Liga Nacional. Con semejante trayectoria, Juan es una palabra autorizada para hablar del máximo nivel y señaló que la Liga “está deteriorada”. “Hay muchos puntos de los cuales podríamos hablar horas, pero la primera por la cual la Liga está mal es por la situación económica. Veo jugadores que están entre la Liga Argentina y la A que están jugando ahora en la Quinta División de Italia que es un nivel local un poco amateur, otros que buscan irse porque el país está muy mal y los clubes se atrasan, no es el caso de Unión, pero hay muchos que no pueden pagar. Y eso hace que no sea llevadero el día a día con la inflación, el dólar y se pierde demasiado. Después la parte dirigencial en algunos casos no está bien manejada y eso repercute en el jugador”, analizó el base que jugara en Italia y en la Selección Argentina.

Por otra parte dijo que los jugadores de Paraná siempre se destacan y valoró el trabajo que están haciendo en la Liga Matute Solanas y el Chuzito González. “Están jugando a un nivel muy alto en la Liga. Están jugando muy bien y hay buenas camadas, Hay chicos que necesitan irse porque acá no se los puede contener deportiva y económicamente”, destacó.

Daniel Hure volvió a Sionista en este receso.—¿A vos se te cruza volver a jugar en Paraná?

—Sí, sí, voy a volver. En algún lado voy a jugar seguro.

—¿En Sionista, Rowing, Echagüe, Paracao u Olimpia que son los que compiten a nivel nacional, quién se puede ilusionar?

—No sé, ja. Voy a jugar adonde me acomode mejor o adonde ellos se acomoden mejor a mí también. Sé que es otra situación, pero bueno, eso lo tengo claro. No creo que juegue cinco años más, vengo año a año y siempre quiero ser competitivo.