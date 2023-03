Juan Barinaga: "Tenemos que jugar un poco más"

“Ellos, al tener muchos cambios, entra uno y sale otro. Son todos muy rápidos. Nos costó mucho más en la segunda etapa”, dejó en claro el volante creativo en relación a la jerarquía del rival de turno, en este caso Boca Juniors.

Barinaga fue uno de los destacados del Patrón pese a la derrota. El jugador la pidió en todo momento y cuando tenía contacto con el balón fue de los más regulares en cancha.

“En lo personal me sentí bien, hace bastante que no me tocaba jugar 90 minutos y por suerte pude terminar bien el partido”, dijo, en base a ello.

Patronato jugó cuatro partidos en la presente Primera Nacional. Cosecha tres empates y una derrota. El lunes, a las 18, recibe a Alvarado de Mar del Plata. Así lo vivenció Juan: “Creo que tenemos que jugar un poco más. Animarnos a tener la pelota y jugar. A veces abusamos de pelotazos cuando tenemos un plantel bueno para jugar más y llegar al área tocando. Tendríamos que cambiar eso”, aseguró.

El volante surgido de las inferiores tuvo pocos minutos en la era Walter Otta. Pese a ello, Barinaga aseguró que su DT lo considera importante dentro del plantel.“Walter desde que llegó me dijo que yo era importante para el equipo. Que si yo me ponía bien iba a jugar. Le vengo metiendo hace bastante para cuando tenga estas oportunidades demostrarlo de la mejor manera”, agregó, contundente.

“Todos los partidos que a mí me toquen jugar yo los quiero hacer de la mejor manera”, cerró el volante