José Vignatti muy duro contra Pulga Rodríguez

“En el fútbol es muy difícil saber qué va a pasar y esta circunstancia creo que hay que potenciarla aún más por las personalidades del representante y el jugador”, afirmó el presidente del Sabalero, en una entrevista con La Central Deportiva.

Vignatti reconoció que “fuera de la cancha no compartimos en la mayoría de las cosas” y explicó que “eso hace que sería muy arriesgado dar un pronóstico. Se verá en el transcurso de las próximas horas qué es lo que va a suceder”.

“La postura de Colón es no dejarse llevar por delante. Colón ha pagado anticipadamente dos años. ¿Qué pasa si a usted le pagan dos años, después se quiere ir y no quiere devolver el dinero? ¿Qué es usted? Hay un nombre de lo qué es… Creo que esto es muy clarito: si yo tomé una plata para hacer tal cosa y después no la quiero hacer o no la quiero devolver, tiene su nombre”, apuntó Vignatti contra el Pulga.

“Hay que hacer una lectura por sus pasos por otros equipos, pero lo concreto es que la relevancia la tuvo en Colón. Hasta los 35 años no era un jugador relevante. Colón le dio mucho y lamentablemente estamos atravesando una crisis pronunciada en la relación producto de incoherencias”, sentenció el presidente de Colón.

La mala relación entre Rodríguez y Vignatti no es nueva, y la intención del jugador de irse del Sabalero tampoco es de ahora. Lo que sí cambió es que el entrenador, Marcelo Saralegui, no lo tendrá en cuenta.

En las últimas horas, Pulga Rodríguez se presentó al predio de Colón con una carta documento para constatar su presencia y ahí tuvo el problema con el jefe de seguridad del plantel, quien le comentó que no era la persona adecuada para firmarla.

En la denuncia por amenazas, el jefe de seguridad asegura que el Pulga le dijo “que yo pertenezco a los traidores del club, que en el plazo no mayor a 10 días iba a tener que pedir perdón y me cuide en lo laboral y en lo personal, que tenga mucho cuidado".