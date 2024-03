José Manuel Urcera se llevó la pole en Concordia

Manu, que este año volvió al equipo con el que fue dos veces campeón de la Clase 3, cortó una racha de 12 clasificaciones sin conseguir la pole position. La anterior había sido el 12 de marzo de 2023 en Río Gallegos, con el Saturni Racing. Esta pole llega luego de que el rionegrino clasificara 25º y 7º en Trelew y Paraná, las dos primeras fechas del año.

“Lo que nos perjudicó en Paraná, que fue salir a la pista al principio, nos benefició hoy. Nos salió una buena vuelta. El equipo hizo un buen trabajo, dimos un salto grande, ahora nos queda la incertidumbre del ritmo que tendremos para mañana”, señaló Urcera en Campeones Radio.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/prensatn/status/1774179368610271557&partner=&hide_thread=false ¡El top ten de la Clasificación de la Clase 3 en Concordia!#TNenConcordia



@agenciava pic.twitter.com/GmXfYTTlRp — Turismo Nacional (@prensatn) March 30, 2024

Gastón Iansa (Ford Focus) clasificó por 4ª vez consecutiva en el top 10 y busca recuperarse luego del 12º puesto en la fecha anterior. “Estuvimos complicados en Paraná y se laburó mucho en el taller para darme un gran auto. No logramos poner la goma nueva en el entrenamiento y sabía que íbamos a dar un gran salto. Me salió una gran vuelta y todo justito para no depender de la succión”, indicó el piloto del GC Competición.

Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze) ratificó la gran temporada que viene protagonizando y se mostró nuevamente muy competitivo en clasificación. Había sido 4º en Trelew y 2º en Paraná y este sábado se quedó con el 3º lugar, a 448/1000. “Estoy contento porque hicimos una buena clasificación pese a que giramos poco en entrenamientos”, destacó el de Lobería.

Andrés Jakos (Toyota Corolla), que está 2º en el campeonato, y Jorge Barrio (Chevrolet Cruze), que viene de lograr su 1º podio en el TN, completaron el grupo de los 5 más rápidos, a 455/1000 y 596/1000, respectivamente. Leonel Pernía (Ford Focus), el líder del certamen, clasificó 18º, a 1”626/1000, con 45 kilos de lastre y complicado con el tránsito, sobre todo al encontrarse con un Facundo Chapur (Ford Focus) que giraba más lento.

El crespense Joel Gassmann, que llega de ganar en la última presentación en Paraná, se posicionó en el 7° lugar con el Chevrolet Cruze del equipo de Teti. El de Crespo quedó a 660/1000 de Urcera.

Este domingo se disputarán las series -a 5 vueltas- en Concordia. La 1ª se largará a las 10.05, con José Manuel Urcera (Ford Focus) y Andrés Jakos (Toyota Corolla) en la 1ª fila. Gastón Iansa (Ford Focus) y Jorge Barrio (Chevrolet Cruze) partirán adelante en la 2ª batería, que comenzará a las 10.30. El 3º parcial, en tanto, se pondrá en marcha a las 10.55, con Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze) y Santiago Mallo (Chevrolet Cruze) en las mejores posiciones de largada. La carrera final se largará a las 10.10.

La Clase 2

Thiago Martinez ganó la serie más rápida de la Clase 2 del Turismo Nacional en el Autódromo Ciudad de Concordia y partirá desde la pole position en la final. Sus escoltas fueron Francisco Coltrinari en segundo lugar y Alejo Clavero en tercero. El local Gabriel Scordia llegó 8°.

Maximiliano Bestani se llevó la 2° serie en Concordia, escoltado por Mariano Sala e Iñaki Beitia. La segunda serie fue la segunda más rápida tras completarse en 9’14”109/1000, mientras que la tercera la ganó Marco Veronesi de Gualeguaychú a quien lo escoltaron Ramiro Cano y Juan Martin Eluchans luego de completarse en un tiempo de 11’20”712/1000. El local Matías Chas terminó 8°. La final de la Clase 2 será este domingo a las 11.45.