José Manuel Urcera apeló la sanción y no largará último su serie en Paraná.

José Manuel Urcera dio a conocer durante el sábado de Turismo Carretera en el autódromo de San Luis que apeló la sanción que le dio la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC y por ende no pagará la multa ni largará último su serie este fin de semana en Paraná.

"Fui notificado el martes y creo que apelé miércoles o jueves. Me veo involucrado obviamente, creo que llegamos hasta acá trabajando todos en conjunto, el equipo asumiendo los errores que cometí en pista y obviamente que los apoyo si cometen un error fuera de la pista, lo que no considero que sea justo es que ese error que comete el equipo recaiga sobre mí, entonces obviamente me asesoré e hice el descargo correspondiente", le expresó Urcera a la televisión oficial.