José Cáceres explicó los motivos de su renuncia y dijo que "Chiqui Tapia es un chanta"

José Cáceres dejó de ser el presidente de Atlético Paraná al presentar la renuncia el jueves por la noche. El ex vicegobernador se lo comunicó a sus pares durante una reunión .

La renuncia fue comunicada por a través de una carta de dos páginas donde expresa los motivos. En diálogo con UNO dijo que da un paso al costado luego de casi 12 años al frente de la institución porque su nombre está involucrado con la política y no quiere que sea "perjudicial" para la Decano. Cargó contra la Municipalidad y dijo que el presidente de la AFA, Chiqui Tapia "es un chanta"





"Fuimos a buscar auspiciantes y nos ha ido bastante bien dentro del contexto económico que se vive, siempre buscando un presupuesto para no deberla nada a nadie. En ese contexto nos encontramos con dos grandes inconvenientes: uno es la Municipalidad de Paraná que, en junio del año pasado, nos prometió que iba a apoyar la campaña del club y pasó el torneo, 10 meses que presupuestamos, y nos mintieron. Entonces no quiero que la posición política que uno pueda tomar, perjudique al club. Y lo otro es que la AFA, por el Nacional B nos quedó debiendo según nuestra contabilidad, 7 millones de pesos. Ellos nos discutieron la cifra y nos dijeron que eran 5 millones. Y la verdad que me siento defraudado porque fuimos parte de Ascenso Unido que era la organización con la cual Chiqui Tapia consiguió los votos para se presidente de la AFA. Lo apoyamos porque creíamos que era uno de los nuestros y nos sentimos defraudados, se lo hemos dicho y fuimos muy críticos y eso nos está costando que no nos paguen lo que nos deben. Mientras tanto andan paseando en Rusia", disparó Cáceres en diálogo con UNO.





"Tapia nos defraudó, la AFA no ha cambiado"

El dirigente fue más duro con el presidente de la AFA y dijo que fue un "desfachatado" al decir por twitter que pagó todas las deudas. "Hoy sabemos que nuestro apellido es mala palabra por las confrontaciones que hemos tenido y lo mejor será que no estemos en el club". "Tapia nos defraudó, son unos chantas. Chiqui Tapia es un chanta, no ha cambiado en nada la AFA", manifestó.





EL TEXTO DE LA RENUNCIA

RENUNCIA DOCUMENTO-1.jpg RENUNCIA DOCUMENTO-2.jpg