El ciclista entrerriano fue distinguido con el Premio Ovación tras un 2025 inolvidable y ya analiza el 2026 como posible despedida del ciclismo federado.

José Antonio Machado se quedó con el Premio Ovación tras un año que quedará marcado en su extensa trayectoria. El ciclista entrerriano de 75 años logró subirse al podio del Campeonato Argentino, alcanzando los títulos de subcampeón y campeón nacional, un objetivo que durante años se le había negado.

A esos resultados se sumó la posibilidad de representar al país en el Panamericano, una experiencia que definió como inolvidable y que superó ampliamente sus expectativas iniciales.

Con una carrera forjada a base de constancia, esfuerzo y pasión, Machado comenzó a transitar una etapa de reflexión sobre su futuro deportivo. De cara al 2026, planea continuar compitiendo, aunque con la idea cada vez más presente de que podría ser su última temporada dentro del ciclismo federado. El desgaste físico, los tiempos de recuperación y el paso de los años aparecen como factores determinantes en una decisión que todavía no está tomada, pero que ya empezó a madurar.

“Estoy muy feliz y emocionado por este premio. No lo esperaba. El 2026 lo voy a correr, pero ya pienso en bajar las cargas y prepararme para lo que puede ser mi último año arriba de la bici”, sentenció en diálogo con UNO.

José Antonio Machado y un cierre soñado sobre dos ruedas