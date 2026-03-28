Jorge Martin se quedó con el sprint en Austin

El español Jorge Martin ganó el sprint tras un electrizante duelo con Pecco Bagnaia en la última vuelta. Este domingo es el Gran Premio.

El español fue el vencedor del sprint con un gran sobrepaso sobre el final de la carrera.

Jorge Martín continuó su racha ganadora al volver a la victoria en el sprint de Austin en Estados Unidos. El español superó a Pecco Bagnaia en la última vuelta tras una carrera muy accidentada. Marc Márquez arruinó su sprint con una caída en la primera vuelta, arrastrando consigo a Fabio Di Giannantonio. Marco Bezzecchi también se cayó al final de la carrera.

Bagnaia se distanció rápidamente de sus rivales, quedando a un segundo de distancia. En la cuarta vuelta, Martín adelantó a Mir en la primera frenada, colocándose tercero, y luego a Acosta en la curva 12. En ese momento, se encontraba a 1,4 segundos de Bagnaia. Detrás de ellos, Bezzecchi también adelantó a Mir y a Acosta.

El duelo de Jorge Martin y Pecco Bagnaia

En cabeza, Bagnaia sufrió vibraciones y vio cómo su ventaja se reducía, mientras que Martín recortaba distancias en la última vuelta. El piloto de Aprilia aprovechó la larga recta para intentar un adelantamiento y, tras una maniobra agresiva, se puso en cabeza en la curva 12 y se alzó con la victoria.

Martín terminó por delante de Bagnaia, su rival para la temporada 2024, y de Acosta, aunque este último está siendo investigado por exceso de presión en los neumáticos. Durante la vuelta de honor, Martín intentó celebrar su victoria haciendo un caballito en la larguísima recta, pero se estrelló a gran velocidad... aunque pudo levantarse inmediatamente.

El Gran Premio de Estados Unidos se pondrá en marcha este domingo desde las 17.