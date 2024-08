Jockey Club derrotó a CRAI y se consagró campeón del Regional

Se esperaba un desarrollo de pocos puntos, poca diferencia, pero los dos lograron jugar un muy buen partido, y con mucha intensidad. Un buen trabajo en el scrum y en el line out, se le sumó la defensa que plasmó el conjunto dirigido por Agustín Capobianco. Tras un comienzo parejo, con el viento que se metía como protagonista, CRAI apostó al line y el maul, tras un penal cometido por el local, y a partir de esa situación consiguió facturar a partir del try de Luciano Simino que dejó las cosas 5 a 0.

En el primer scrum del partido, tirado por el local, el conjunto Gitano arrasó con el empuje y se lo ganó con claridad. El full back santafesino falló una conversión y un penal en casi diez minutos, pero el viento se hacía sentir. Inesperadamente, CRAI se encontró con un regalito del verdiblanco, un kick a cargar de Molinas, que cayó en las manos de Radín que solamente debió correr y marcar el segundo ensayo de la tarde, que sumado el goal de Beltramino dejó las cosas 12 a 0.

Recién a los 17 minutos llegaron los tres primeros puntos del local a partir del kick de Baronio. La respuesta fue de la Mona Beltramino que logró poner las cosas 15 a 3. Los dueños de casa venían insinuando una mejoría, y por el centro de la cancha le metieron potencia, y eso le permitió conseguir el ensayo de Ferrari que con el goal de Baronio para dejar el marcador 15 a 10. Los pases planos del verdiblanco comenzaron a complicar a los Gitanos. Una acción de tackle a destiempo, a partir de la asistencia del TMO, terminó con penal y amarilla para Barcojo.

Con un hombre de menos, CRAI se hizo fuerte, fue inteligente, e incluso lo siguió superando en el scrum, a pesar de las infracciones del local en dicha formación, lo cual fue advertido al capitán Binner por parte de Schneider. La falta de Barcojo no se notó, CRAI no se desconcentró, y se fue al descanso ganando por 15 a 10.

En el segundo tiempo en Fisherton

En el comienzo del complemento, CRAI arrancó con todo, moviendo la pelota, y obligando al verdiblanco a cometer penal. Desde una posición factible, Beltramino logró convertir y poner el partido 18 a 10. Los Gitanos fueron duros y precisos, refrendando que no por nada fueron los mejores de la etapa regular. Jockey tuvo serios problemas en el scrum, nunca le encontró la vuelta, y el dominio continuó siendo de los santafesinos.

Los rosarinos metieron presión, movieron la pelota tras ganar un line, concretó una buena acción y Pedregozza logró el try. Allí Schinner habría golpeado al autor del try sin la pelota y lo que vino fue amarilla, y un penal. Jockey lo dio vuelta y pasó a ganar por 20 a 18. Baronio tuvo otra chance de estirar con el pie, pero falló, y seguía ganando por dos puntos el local. El TMO revisó una acción de tackle sin brazos de Canuto sobre un jugador de Jockey, que terminó con penal para el verdiblanco. En esta ocasión, Baronio lo supo aprovechar y estiró la ventaja 23 a 18.

CRAI mantuvo las ganas y la actitud para no darse por vencido, pero el cansancio y algunas imperfecciones no lo ayudaron. Los rosarinos tuvieron algunas chances, y en cada posibilidad que dispusieron no dejaban de sumar de a tres por intermedio de Baronio que permitió estirar el marcador por 26 a 18. La necesidad de ir a buscar el partido, lo hizo cometer varias equivocaciones a los santafesinos. Los locales se defendieron con uñas y dientes, se consumían los minutos, y el festejo estaba cada vez más cerca.

Santa Fe Rugby finallizó tercero en Rosario

En lo que fue el choque por el tercer puesto, Santa Fe Rugby consiguió imponerse a Gimnasia y Esgrima de Rosario por 39 a 19 bajo el arbitraje del entrerriano Juan Moyano. Los tricolores cerraron su participación en el interuniones litoraleño siendo claramente superiores al mensana rosarino. Al cabo del primer tiempo, los conducidos por Pedro Benet se fueron al descanso ganando por 22 a 12. Los puntos para los de Sauce Viejo fueron concretados por Gonzalo Del Pazo, Valentín Fernández, Dalmiro Borzone, Augusto Gorla, Santiago Gorla y un try penal, más un penal y dos conversiones de Santiago Mendicino. En la final de la Promoción, en el alargue, el Paraná Rowing Club derrotó a Jockey Club de Venado Tuerto por 24 a 18, y que también adquirió el derecho a jugar el Torneo del Interior B.

Síntesis:

Jockey Club de Rosario 26- CRAI 18

Jockey Club de Rosario: con Guido Cella, Alejo Pereyra Tauzy y Kyan Collins; Ignacio Gallo y Agustín Cansino; Manuel Santi, Emiliano Ferrari y Sebastián Binner (c); Alejo Sugasti y Juan Baronio; Ignacio Vergara Oroño, Ignacio Dogliani, Manuel Lluch, Guido Pedregoza y Joaquín Fanjul. Entrenadores: Facundo Lluch y Cristian Del Castillo. Luego ingresaron: Agustín Orsi, Santiago Bellotti, Franco Carloni, Felipe Baraldi, Tomás Cansino, Juan Lovell, Fermín Vergara Oroño y Ciro Alvarado.

CRAI: José Canuto, Luciano Simino y Joaquín Lerche; José Dogliani y Mariano Torres; Tomás Schinner, Manuel Bernstein y José Gálvez; Justo González Viescas y Alejandro Molinas; Franco Radín, Justo Barcojo, Juan Fleitas, Mateo Fauda y Facundo Beltramino. Entrenador: Agustín Capobianco. Luego ingresaron: Joaquín Berón, Enzo Abraham, Facundo Garibay, Lautaro Labath, Emanuel Piermarini, Pablo Ferreyra, Francisco Alberto y Agustín Giménez.

Primer tiempo: 4' try Luciano Simino, 11´ try Franco Radín convertido por Facundo Beltramino; 17' penal Juan Baronio; 21´ penal Facundo Beltramino, 22´ try Emiliano Ferrari convertido por Juan Baronio, 27´ amarilla Justo Barcojo.

Segundo tiempo: 1´ penal Facundo Beltramino, 9´ try Guido Pedregozza convertido por Juan Baronio, 11´ penal Juan Baronio, 20´ penal Juan Baronio, 28´ penal Juan Baronio.

Tarjetas amarillas: Justo Barcojo (CRAI) y Tomás Schinner (CRAI).

Cancha: Jockey Club (R)

Referee: Damián Schneider (Rosario).