“Este triunfo me da tranquilidad porque ya estamos en playinn. Ya estamos del 11 para arriba y no podemos bajar de ese lugar. Y la idea es entrar en la Reclasifcación del 5 al 10. Y estamos muy parejos con los otros equipos”, sostuvo el base Joaquín Fernández en diálogo con Ovación. “Por otro lado es un envión anímico ya que en el viaje y después de tantas horas llegar y jugar y lo mismo en Tucumán, ganar te motiva para los dos partidos que restan. Era necesario”, agregó el goleador.

El jugador de Paraná dijo que era un partido “muy duro” porque Tucumán “está jugando por el descenso”. “Ellos tienen que ganar un partido más y salieron con todo”, confió.

JOAQUÍN Y BAUTISTA FERNÁNDEZ ECHAGUE PARANA.jpg Joaquín Y Bautista Fernández cumplirán el sueño de jugar juntos en Echagüe.

“Este fue el triple más importante de mi corta carrera. Es el más importante por el contexto, la Liga y por el gol. Fue en el último segundo”, contestó ante la consulta sobre si fue su mejor gol.

Además dijo: “Uno siempre se imagina una situación así o es lo que piensa que puede llegar a pasar. Esta vez se me dio, me quedó el espacio y entró, así que disfrutando a pleno. No son cosas que pasan todos los días, ojalá que se repita”, manifestó.

“Cuando entró sentí una felicidad enorme. Salí corriendo y los chicos me vinieron a abrazar y después se tiraron arriba mío. Fue un momento muy lindo que lo voy a guardar para toda mi carrera”, contó el jugador que se formó en Estudiantes de Paraná e integró selecciones de Paraná, Entre Ríos y Preselecciones Argentinas formativas.

Luego de pasar por Salta y Tucumán, el equipo llegó a Santiago ayer y quedará concentrado para el partido de hoy. “Llegamos a las 13, vamos a comer, luego descansar y a la noche tenemos una práctica de tiro y táctica, liviana”, contó el jugador sobre la rutina de la exigente gira.

Con respecto al partido sostuvo que “ellos tienen un equipo bueno”. “Están peleando por el quinto puesto y como siempre los partidos de visitante son muy duros. Teniendo en cuenta que venimos de dos partidos con tantos kilómetros recorridos vamos a tener que rotar el banco y estar lo más concentrados posible para llevar el partido a un final parejo para tratar de meterles presión ahí”, manifestó el joven jugador.

Al mismo tiempo se refirió a cómo se encuentra el equipo físicamente en esta recta final y afirmó que lo más importante es que no tienen “lesionados”.

“No hay ningún jugador con algún golpe duro, así que solo es cansancio. Vamos a tratar de descansar para llegar de la mejor forma”, sentenció el gurí.

Echagüe jugará los dos partido y luego volverá a Paraná con un recorrido de 2.600 kilómetros en menos de una semana.

El último partido de la fase regular de la temporada será el viernes 31 cuando se enfrente con Colón de Santa Fe. Allí quedará definida la posición de cara a los playoff