Jesús Simiand regresa a los cuadriláteros.

Ya enfocado en el combate y en medio de un entrenamiento, El Maldito habló con Ovación respecto de sus expectativas. “La última que hice fue hace dos años en el Club Sportivo Entre Ríos, una velada que organizó Wenceslao Mansila, pero hacía seis año que no peleaba y para esa última no entrené casi. Es decir que en ocho años hice una pelea”, contó el paranaense mientras se vendaba para comenzar con el entrenamiento de día.

La pelea con Tucurita no se dará y eso lo frustró a Siamiand. “La verdad que quería pelear con él porque nos tenemos pica hace mucho. Un día nos encontramos y ahí arreglamos la pelea, pero no se pudo. Toda la gente quería ver esa pelea. La verdad que me puse muy triste porque quería ganarle por todo lo que significa la familia Martínez para el boxeo de Paraná. Era un buen rival y ambos nos queríamos sacar esa pica que nos tenemos. La pica es boxística. Nosotros nos vemos y nos damos la mano. No somos amigos y nunca peleamos. Tampoco sabemos porque nunca se dio esa pelea. Hubiese estado lindo, pero ahora ya está, ya estoy encaminado para otra cosa y le agradezco a Pistrilli que me propuso pelear ese día profesionalmente ese día y acá estamos, queriendo volver”.

Meza ya se presentó en Paraná. En la ocasión se midió con el bueno de Ayrton Segovia, también en el CASA. Respecto de su rival de turno, analizó: “Lo estuve mirando y la verdad es que pega duro. Noqueó uno en Santa Fe y después tiró uno en Villaguay así que vamos a enfrentarnos a un boxeador que pega. Estamos trabajando con Pistrilli en velocidad y tratar de pegar en los momentos justos. Estamos bien preparados y muy contentos por esta vuelta”.

Respecto del plan de pelea, Jesús la tiene clara. “Vamos a ir a hacer una guerra y trataremos de pegar y no dejarnos pegar como dice la regla de boxeo. La verdad que tenemos un rival duro así que vamos a tener que cuidarnos para poder contragolpear. La idea es tratar de meter las mejores manos. Si ganamos por puntos bien, peor ojalá que pueda ser antes”.

El escenario será el CASA, un gimnasio que Simiand ya conoce. “La verdad que hice muchas peleas ahí. Está muy bueno porque la gente siempre acompaña. Es una plaza muy linda y ojalá podamos darle un buen espectáculo a la gente. Ojalá que vayan porque se van a encontrar con un buen espectáculo y grandes peleas de los chicos amateurs. Ellos viene bien y de paso les agradezco porque son lo que me ayudan mucho con la preparación”.

El promotor

Fabricio Pistrilli es el promotor de la velada. El contó al respecto: “Ese día además de Jesús Simiand y Alex Meza estarán los representantes de los gimnasios Pistrilli Boxeo, Paya Box, Motobox y Team Peligro. Serán un total de nueve combates amateurs. Las entradas están a 1500 pesos anticipadas y en la puerta, esa es una particularidad para que toda la gente se pueda acercar a San Agustín. Queremos que la gente vaya a verlo al Maldito y al resto de los boxeadores”.