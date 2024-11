Jake Paul reconoció que no quiso noquear a Mike Tyson.

Jake Paul consiguió un nuevo triunfo en su carrera profesional de boxeo y reconoció que no quiso noquear al ex campeón mundial de peso pesado.

Jake Paul consiguió un nuevo triunfo en su carrera profesional de boxeo. El YouTuber derrotó a Mike Tyson, pero reconoció que no quiso noquear al ex campeón mundial de peso pesado.

Es que el ex campeón mundial de peso pesado aceptó regresar al ring a sus 58 años para enfrentarse al influencer, que se impuso en una pelea por puntos en Las Vegas que rompió cualquier tipo de récord de audiencia. Tyson aguantó los ocho rounds, pero muchos fanáticos y analistas creen que la pelea podría haber terminado antes si Paul hubiera decidido dar el golpe de nocaut.

"Llegó un momento en el que pensé: 'Bueno, él no se está involucrando mucho'. No sé si está cansado o lastimado o lo que sea, pero me di cuenta de que se le notaba un poco la edad y le tengo mucho respeto. Toda esa violencia, esa guerra entre nosotros, se fue desvaneciendo a medida que pasaban los rounds", sostuvo Paul.