Jairo Suárez y Lara Arener, con el río de fondo

“La verdad que estoy muy contenta y estoy bien preparada. Estamos entrenando muy bien y siempre preparada para lo que se venga. Será un evento que estará muy lindo porque la verdad que el lugar es muy bello. Se apreciará bien y el ambiente estará muy bueno. Estamos contenta y queremos que el momento legue ya”, sostuvo Lara, quién el 24 llegará a los 19 combates amateurs y siempre soñando con ser profesional algún día.

Luego habló del combate. “Tenemos una pelea dura porque la rival santafesina me desafió hace un tiempo así que la pelea está picante”.

Lara viene creciendo día a día, pero sabe que para dar el salto hay cuestiones que mejorar, como en todos los deportes. “La verdad que me viene yendo muy bien, pero obviamente que siempre hay cosas por corregir y por mejorar. Mi objetivo es ser profesional por supuesto, pero quiero experimentar unas peleas más y acomodarme con el tema del tiempo porque yo además soy estilista y mamá y se complica. Por mejorar, siempre hay cosas por mejorar”.

“Se complica. Mi vida arranca a las 6.30 de la mañana, llevo el nene al jardín y luego voy a la pelu a trabar. De ahí a cocinar y hacer vida de madre. A la tarde regresar a trabajar porque hago horario de comercio. A la noche entreno y esa es mi rutina diaria. No estaría sobrando tiempo, pero estoy esperando el momento adecuado como para poder organizarme con el tiempo como para meterle más boxeo que es lo que me gusta y de ahí pasar a ser profesional”, repasó Arener respecto de lo que es en día en su vida.

Por último habló del combate y palpitó. “Será una buena pelea, de eso estoy segura. Tenemos dos estilos muy distintos. Yo soy peleadora y ella tiene mucha técnica ya que viene de una escuela muy buena. Estará muy buena la pelea”.

noche espartana 2.jpg

El Espartando

Jairo Suárez hará su tercera presentación dentro del profesionalismo y nuevamente ante su gente. En este sentido dijo: “Estamos bien y nos estamos preparado bien con el profe Diego Casís en Atlas así que esperemos llegar bien para la pelea. Hace un año que no peleo y estuve parado un año por una lesión en los ligamentos cruzados. Esperemos responder bien”, sostuvo y luego habló del oponente de turno. “Es un rival con mucha experiencia. Había varias opciones, pero elegimos el más experimentado para medirnos. Tiene 10 peleas más allá de que el récord es negativo. Tiene más peleas que yo así que por eso buscamos uno que peleó con buenos oponentes como Kevin Espíndola. Lo vi y es un tipo que no lo han noqueado así que estará bueno y duro porque me va a exigir mucho”.

Las dos anteriores fueron en el CAE y ahora será un espacio donde el box pisa por primera vez. “Creo que estará bueno y ojalá la gente se cope y apoye. El escenario se presta para eso y si nos sale bien es probable que ahí haya otras veladas. También la Sala Mayo está bueno. A este lo agarramos para que sea un evento más chico, pero quizá para más adelante podamos meter uno más copado en la Sala Mayo. Lo veo potable”.

noche espartana 3.jpg

El rincón

Chito Retamal es el entrenador de Jairo y Lara. El analizó a ambos. “Los dos están muy bien entrenados y tienen disciplina para esto. Estamos trabajando muy fuerte para llegar. Con Jairo estamos trabajando en la defensa que es fundamental y después veremos cuáles son los resultados. Con Lara también se busca resultados. Ella tiene un gran problema y que es muy peleadora y enseñarle defensa a una peleadora es difícil, pero si hace caso vamos a andar bien”.