Insólito: cobró un penal y lo anuló tras ver la imagen por celular

Nicolás Lamolina sancionó penal a Godoy Cruz. Jugadores de All Boys rodearon al árbitro, quien tras observar la imagen por celular revirtió el fallo.

Nicolás Lamolina fue protagonista de una insólita situación que se vivió en el encuentro entre All Boys y Godoy Cruz de Mendoza por la 33° fecha de la Primera Nacional. El árbitro sancionó penal para el Tomba. Luego de 22 minutos de tensión el colegiado modificó su fallo al observar la imagen a través de un dispositivo móvil.

El juez sancionó penal en favor del equipo mendocino por una presunta infracción de Iván Zafarana sobre Axel Rodríguez. Indignados por la determinación, los futbolistas del Albo rodearon a la autoridad y le exhibieron la repetición de la jugada desde un dispositivo móvil para evidenciar que el contacto había sido fuera de los límites del área grande.

Tras una deliberación que paralizó las acciones durante 22 minutos, Lamolina dio marcha atrás, anuló el penal y concedió tiro libre directo, el cual no trajo consecuencias en el marcador.

Aunque no se trató de la única acción controversial en contra del conjunto del barrio porteño Floresta. Veinte minutos antes, a los 20 del segundo tiempo, el juez ya había pitado la pena máxima en favor del Tomba por una supuesta mano del ex-futbolista de Patronato Emiliano Purita que despertó reclamos y que la televisación oficial no logró constatar con claridad; no obstante, el atacante Martín Pino desperdició la ejecución desde los doce pasos.

Máxima tensión en el estadio de All Boys

Además, el encuentro ya venía precedido por un clima tenso en la previa: debió comenzar con 30 minutos de retraso a raíz de varios disturbios en los accesos al estadio, donde se produjeron enfrentamientos entre hinchas locales y efectivos policiales que incluyeron gases lacrimógenos, balas de goma y piedrazos.

Sobre el final del encuentro, All Boys sufrió la expulsión de Zafarana y la anulación de un gol por posición adelantada, sellando un empate en cero cuyo resultado deportivo quedó totalmente opacado por la desconcertante aplicación del "VAR casero" y el mal desempeño arbitral.