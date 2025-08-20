Uno Entre Rios | Ovación | Independiente

Independiente intentará recuperarse y dar vuelta la historia

Desde las 21.30, Independiente recibirá a la Universidad de Chile, por la revancha de los octavos de final. Los trasandinos ganaron 1 a 0 en la ida.

20 de agosto 2025 · 17:32hs
Independiente necesita ponerle fin a la crisis que está atravesando.

Independiente necesita ponerle fin a la crisis que está atravesando.

Independiente y Universidad de Chile jugarán desde las 21.30 en el Estadio Libertadores de América, en el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El equipo dirigido por Julio Vaccari tratará de remontar la derrota en Chile por 1-0.

El Rojo cayó el sábado en Liniers contra Vélez y acrecentó su crisis: llegó a siete partidos sin conocer la victoria, es el peor del Torneo Clausura con dos puntos y fue eliminado de la Copa Argentina por Belgrano. El gol de Felipe Loyola de penal cortó una racha de 470 minutos sin inflar las redes rivales.

Vélez ganó un partido caliente ante su gente.

Vélez tomó aire en una batalla de penales y agudizó el momento de Independiente

Independiente perdió en la ida.

Independiente se complicó con una derrota ante Universidad de Chile

En este contexto buscará reencontrarse con su mejor versión y avanzar a cuartos, sin Matías Abaldo, que fue expulsado, ni Nicolás Freire por lesión.

Por su parte, el conjunto chileno, dirigido por el exDT de Patronato Gustavo Álvarez, también cayó en su duelo del fin de semana, ante Audax Italiano por 3 a 1, sin embargo, goza de un mejor presente, está segundo en la liga de su país con 20 fechas disputadas.

Formaciones para Independiente y Universidad de Chile

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzanti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz; Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Lucas Assadi y Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.

Hora y TV: 21.30 (DSports).

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).

Estadio: Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini.

Independiente Universidad de Chile Copa Sudamericana Julio Vaccari
