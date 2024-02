Independiente de Gualeguaychú se medirá a nivel nacional

Hoy se dará la ceremonia inaugural de la Liga Federal 2024, e Independiente de Gualeguaychú será parte de ella por primera vez en su historia. El Rojo estará en la Zona C junto a Liniers, Echagüe de Paraná, Colón de Santa Fe, San Martín de Porres, y la Selección Argentina Juvenil.

“Tenemos las mejores sensaciones. El equipo está entrenando y jugando a un gran nivel con una notable mejoría de todos los jugadores a comparación de el inicio de los entrenamientos. Todos están comprometidos y entusiasmados”, comenzó el jugador del Rojo.

Rápidamente se centró en los objetivos dentro de la tercera división del deporte en Argentina. “El objetivo principal es el desarrollo de los jugadores del club y de los que vienen de afuera”, comenzó.

“Para la mayoría es su primer torneo de esta importancia, representando al club y a la ciudad a nivel nacional en una categoría mayor”, prosiguió.

“El segundo objetivo es llegar lo más lejos que se pueda en este torneo, que es corto pero intenso”, cerró sus expresiones sobre las aspiraciones trazadas.

El opuesto de 31 años contó como se enteró que sería el portador de la cinta. “Me enteré hace poco que iba a serlo”, dijo en primera instancia.

“Es la primera vez que me toca ser capitán. Me pone muy contento y espero poder hacerlo de la mejor manera. La verdad que ver cómo los chicos van creciendo y mejorando es una de las cosas que más contento me ponen”, sentenció.

Independiente de Gualeguaychú.jpg Independiente de Gualeguaychú dirá presente en la Liga Federal masculina 2024.

Nicolás Grané se animó a describir las facetas del equipo dentro de la cancha y las fortalezas del mismo ante sus rivales. “Los otros equipos cuando enfrenten a Independiente se van a encontrar con un equipo joven y con muchas ganas de competir. Vamos a dejar todo en cada pelota”, sentenció.

El Rojo de Gualeguaychú estará en la Zona C. El capitán de Independiente dijo: “El rival que más conocemos es Echagüe de Paraná, equipo al que nos enfrentamos en la liga provincial”.

“La faceta que más nos distingue es el ataque. Independiente es un equipo con buenos atacantes y que no nos cuesta tanto rotar”, destacó Grané.

Para cerrar, el experimentado opuesto contó cómo se conformó el equipo de cara al Federal: “La gran mayoría son jugadores de la ciudad, y del club. Hay cinco jugadores que vinieron de refuerzo, cuatro son de Entre Ríos y uno de Buenos Aires”.

Milton Castro, director técnico del elenco de Gualeguaychú, también brindó sus palpitos junto a UNO. “Estamos muy ansiosos. Queremos que el torneo empiece ya pero, a su vez, tratamos de que eso no nos perjudique. Queremos que llegue el día, queremos estar en la cancha y medirnos a nivel nacional”.

Por otro lado, se centró en los objetivos: “Lo principal era poder disputar esta Liga Federal y lo vamos a cumplir. Nuestra intención era darles a los jugadores competencia y que no queden parados durante el verano. En relación a los resultados, vamos a intentar dejar al club y a este grupo lo más arriba posible”.

“Independiente es un equipo joven. Los demás planteles se van a encontrar con intensidad, ganas, ambición. Estamos dispuesto a darlo todo, sin nada que perder. Es nuestra primera liga y eso nos llena de orgullo”, dijo el entrenador del Rojo.

“No tenemos un punto fuerte en el que se diga ‘acá hacemos la diferencia’, sino que somos medianamente parejos en todo. Buscamos ser un equipo parejo e intenso. Que en todos los aspectos esté ahí, molestando”, expresó Milton Castro.

Por último, habló sobre la importancia de los amistosos de cara a la Liga Federal: “Sirven para hacer pruebas piloto. Que los jugadores puedan tener rodaje, confianza e ir probando distintas cuestiones”.

El equipo

Valentín Steiner, Felipe Requejo, Gustavo Rajoy, Fernando Marrocco, Nicolás Grané, Alejo Brutomezza, Milos Nikodem, Valentín Nikodem, Simón Cuevas, Tobías Fernández, Santino Indart, Franco Kippes, Nicolás Quatrocchi, Lautaro Gómez, Ignacio Espinoza, Lázaro Córdoba, Giuliano Cettour, Felipe Ronconi, Exequiel Rajoy, Felipe Sánchez. DT: Milton Castro