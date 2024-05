Independiente empató en la despedida de Carlos Tevez

El encuentro no fue sencillo para los de Avellaneda, ya que desde el inicio fue dominado por Platense, que con un juego simple y punzante desbordó a su rival y lo obligó a jugar retrasado en su campo.

En la despedida de Carlos Tevez como entrenador del Rojo, su equipo no pudo respaldarlo, ya que en la circulación de juego no pudo hilvanar dos pases seguidos, y cuando apeló al pelotazo, los mismos no tuvieron un destinatario. En el complemento Platense fue nuevamente más claro y manejó los hilos del encuentro.

Empate entre Barracas Central y Sarmiento

Barracas Central y Sarmiento de Junín igualaron 1 a 1 en un discreto encuentro que disputaron en cancha de Huracán. El defensor Rodrigo Insúa, a los cinco minutos del primer tiempo, adelantó al local; mientras que Agustín Fontana de penal, a los 29 del mismo período, marcó la igualdad para la visita.