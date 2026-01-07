Uno Entre Rios | Ovación | Independiente

Ignacio Malcorra firmó con Independiente

Luego de varias idas y vueltas por diferencias en el contrato, el ex-Rosario Central puso el gancho y ya se incorporará a las fila Independiente.

7 de enero 2026 · 17:03hs
Nacho Malcorra intentará aportarle jerarquía al mediocampo de Independiente.

Ignacio Malcorra se hizo la revisión médica y ya firmó su contrato para incorporarse a Independiente como agente libre luego de tres años y medio en Rosario Central. El vínculo será por un año con opción de extenderlo por otro más y tendrá un sueldo compuesto por sumas fijas y otra parte por productividad.

"Es una alegría inmensa estar en este club tan grande. Espero estar a la altura. Lo voy a disfrutar. Ojalá pueda ayudar al cuerpo técnico y a mis compañeros en el lugar que me toque. Voy a dejar todo dentro de la cancha", afirmó en declaraciones al canal oficial del Rojo.

De esta manera, el volante se sumará en los próximos días a la pretemporada del Rojo bajo las órdenes de Gustavo Quinteros. Nacho se subirá al avión para encontrarse con sus nuevos compañeros en Uruguay y preparar una serie de amistosos que jugarán frente a Alianza Lima, Everton de Viña del Mar y Montevideo Wanderers.

"No soy de hablar mucho pero dentro de la cancha traté de representar los colores de la mejor manera. Gracias por dejarme ser parte de su hermosa historia", dijo Malcorra para despedirse del conjunto Canalla luego de 133 partidos en los que marcó 22 goles y repartió 25 asistencias.

El mercado de pases de Independiente

En cuanto al mercado de Independiente, recientemente uno de los que abandonó el equipo fue Federico Vera, quien pasó a préstamo por un año al Huracán de Diego Martínez. En tanto, Felipe Loyola y Kevin Lomónaco son los que corren con chances de irse, pero de momento, tal y como lo hará Malcorra, viajarán por la tarde para sumarse a la pretemporada con Quinteros.

Independiente Ignacio Malcorra Gustavo Quinteros Mercado de pases
