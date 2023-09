Independiente anunció la contratación de Julio Buffarini.

Julio Buffarini es nuevo refuerzo de Independiente

Embed Julio Buffarini es nuevo refuerzo de #Independiente.Llega por 18 meses con una cláusula de salida en diciembre de este año.¡Bienvenido Buffa al Rey de Copas!#TodoRojo pic.twitter.com/dJb1Kw8dyD — C. A. Independiente (@Independiente) August 31, 2023

De esta forma, el ex Talleres, Atlético Tucumán, Ferro, San Lorenzo, San Pablo, Huesca y Cartagena de España se transformó en el quinto refuerzo del mercado, teniendo en cuenta las incorporaciones de Federico Mancuello, el chileno Mauricio Isla, Alexis Canelo y el colombiano Felipe Aguilar. Por otra parte, hay que mencionar que acaba de sellarse la salida de Nicolás Vallejo, a préstamo al mismo conjunto cordobés por 18 meses (el cargo de la cesión es la deuda que Independiente mantenía con Talleres por Jonathan Menéndez, USD 650.000, y existe una opción de compra de 2 millones de dólares netos por el 60% del pase.

“Quiero este desafío, es muy grande. Carlos quería contar conmigo y estoy contento de que se haya podido hacer”, mencionó Buffarini, quien confió que hasta hace dos días estuvo entrenando a la par del plantel de Talleres de Córdoba. “Quiero sumar desde el lugar que me toque, estamos en una situación que tenemos que apotar todos desde distintos lugares”, amplió el futbolista que ganó 7 títulos en su carrera y fue uno de los protagonistas de la remontada del San Lorenzo de Caruso Lombardi que se salvó del descenso en 2012.

Sobre su rol en el equipo y el presente del Rojo, precisó: “Con Carlos no hablé de la posición. Él me conoce porque en Boca, con Guillermo, jugué varios partidos de volante interno, lateral o volante por derecha. Él sabe que puede contar conmigo desde el lugar que sea. ¿Si me da miedo ver la tabla de posiciones? Me tocó estar en otros clubes en la misma situación, entonces ya estoy acostumbrado a eso. Tenés que estar siempre positivo, es partido a partido, siempre con la fe de que las cosas saldrán bien”.

Al mismo tiempo, es inminente la presentación de otro refuerzo: el volante ofensivo Santiago Toloza, proveniente de Arsenal de Sarandí. La figura del Arse, también con pasado en Talleres, firma hasta diciembre de 2026 a cambio de USD 1.200.000 por el 70% de su ficha.

En otro orden de cosas, se confirmó el encuentro por Copa Argentina ante Estudiantes de La Plata por los octavos de final: será el sábado 9 de septiembre, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, a partir de las 15.15. El Rojo levantará el telón de la tercera jornada de la Zona A de la Copa de la Liga este sábado, cuando visite a Gimnasia en La Plata a partir de las 15. El siguiente cotejo, tras la Fecha FIFA, será contra Huracán en el Libertadores de América-Enrique Bochini. Más tarde visitará a Central en Rosario, recibirá a Instituto de Córdoba y chocará con Racing en el Cilindro, en una nueva edición del clásico de Avellaneda.