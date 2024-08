Iñaki Arrías se sube a un tracción delantera

Iñaki Arrías correrá en una nueva categoría en este 2024, dejando las TC Pista Pick Up por el Turismo Pista.

Iñaki Arrias.jpg Así lucirá el Etios de Iñaki Arrías en Rosario.

Tras su experiencia dentro de las TC Pista Pick Up, Arrías se subirá a un auto tracción delantera y en este caso será un Toyota Etios del equipo de Ariel Cano. “Tuvimos una inactividad por un tema presupuestario, pero estamos de vuelta nuevamente. Es Automovilismo una categoría donde hay mucho nivel. La propuesta se había dado a principio de año, con Ariel habíamos tenido un contacto, yo me decidí ir a las TC Pista Pick Up. Cuando vino el Turismo Pista a Paraná, quedamos en contacto, luego hicimos una prueba en Río Cuarto donde nos fue bien y decidimos sumarnos a la categoría”, comentó a Ovación.