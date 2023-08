Ignacio Russo: "El gol da ánimo y vida en lo personal"

“No me fijo mucho en las estadísticas”, aseveró el rosarino, entre risas. “Trato de siempre aportar algo, ya sea un gol, una asistencia, generar un foul, un penal o lo que sea para que el equipo gane. A lo largo del año fui titular, después suplente. Tuve altibajos, que los sentí. Lo importante es aportar el granito de arena, que cada uno lo hace. Desde donde me toque intentaré apoyar. Si me toca anotar otro gol o brindar una asistencia para ganar, mucho mejor”, amplió, en diálogo con Ovación.

Russo reconoció que el gol es el combustible necesario para todos los centroatacantes. “Nos da mucha confianza porque los delanteros vivimos del gol. Podemos tener un mal partido, pero cambia si anotamos un gol. Y si erramos una situación debajo del arco somos el villano de una historia mal contada. Lo sabemos y convivimos con eso. Le pasó lo mismo a Enzo Díaz, que venía siendo cuestionado por el hincha. El gol da vida y ánimo en lo personal”, describió.

Su reencuentro con la red no lo llevó a ganarse un lugar en el 11 inicial. Nacho entiende las reglas del juego. Acata la decisión del entrenador Rodolfo de Paoli. Apunta a capitalizar los minutos que tiene en escena para aportar a la causa Rojinegra. “Jugar de titular es lo más lindo para el futbolista. Si me toca entrar 15, 20, 45 o 60 minutos lo haré de la misma manera que si me toca jugar desde el inicio. No es que por ir de suplente me voy a predisponer de otra manera”, aclaró Nacho, quien transmite tranquilidad en cada palabra emitida. Esa sensación la adquirió gracias a los buenos rendimientos exhibidos.

Ignacio Russo Patronato.jpg Ignacio Russo se reencontró con el gol en los últimos partidos. UNO / Juan Manuel Hernández

“De tantos entrenamientos que no se ven empieza a dar sus frutos. Siempre estuve tranquilo. Nunca me volví loco. Era cuestión de que entre la primera, que era la más difícil”, definió.

Vida, esperanza

El gol anotado el domingo le permitió a Patronato acortar una unidad su distancia con los puestos de clasificación al reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional 2024. “Sabíamos desde el día que arribamos a Paraná que el objetivo es ascender. Es un torneo difícil que tiene muchos altibajos. Nos habíamos planteado al partido con Morón como el comienzo para sumar pensando en el reducido. Ganamos y descontamos”, indicó Russo.

“El torneo tiene un montón de falencias que son difíciles de superar porque hay que ir a jugar a canchas que nos llevan a cambiar la manera de jugar. Es una categoría muy competitiva y muy difícil”, agregó.

El gran déficit del elenco de barrio Villa Sarmiento es la escasa cosecha de unidades obtenidas en condición de visitante. “Lo vemos, lo sentimos y hablamos”, aseveró el goleador. “No sabemos qué es lo que pasa, pero de visitante nos cuesta mucho, nos cuesta hasta competir. En realidad le costó a todos de visitante. Los que encontraron cierta regularidad son los equipos que están arriba. Sabemos que a la cancha de Almirante tendremos la obligación de ir a ganar. Si en el partido vemos que no se puede ganar debemos regresar al menos con un punto para seguir sumando y acortar la brecha con los de arriba”, apuntó.

Almirante es el único equipo que derrotó a Patronato en el Grella. Russo remarcó que el juego del martes ante La Fragata no será encarado como una especie de revancha. “Será otra historia porque será en su cancha y en otro contexto. En ese entonces nos tomaron con varios partidos encima, con mucha seguidilla de viaje. Hoy tenemos mayor descanso. Tenemos más tiempo para llegar mejor al partido”, diferenció.

La postura ofensiva de Almirante podría brindarle espacios a Patronato. Al respecto, Russo opinó: “Tenemos que ir a ganar y proponer nuestro juego. Rodolfo (de Paoli) nos inculca que debemos jugar de la misma manera sin importar el contexto o el lugar. Lo hicimos en Medellín y en Río de Janeiro. Ojalá lo podamos hacer ante Almirante. La realidad es que tenemos que salir a atacarlo y traernos los tres puntos”, cerró.