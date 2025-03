Encuentro de entrenamiento intensivo de Karate

Karate 4.jpg Hubo un encuentro de entrenamiento intensivo en el Complejo Escuela Hogar.

—¿Cómo evaluó el resultado del Gasshuku en Paraná y qué logros considera que se alcanzaron?

— Se hizo mucho foco sobre la base técnica. Obviamente que no existe un karate desarrollado, sofisticado y profundo si no se le pone énfasis a la base. A la base nosotros la configuramos primero desde la práctica del Kihon. El Kihon es muy importante para el desarrollo de un karateka, la postura técnica como el Zenkutsu-dachi, Kobutsu-dachi, Kiba-dachi, el avance, el retroceso, la posición de la columna vertebral, entre otros. Todos esos aspectos hacen al cuidado que tiene que tener en el armado de la técnica el karateka para poder tener un buen karate y por ahí empezar a complejizar y alcanzar un refinamiento técnico. Todo esto se logró de gran manera. Hubo 45 participantes más 9 instructores que llegaron de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Para ser sincero, esperábamos más karatekas pero las condiciones del tiempo no ayudaron.

—¿Qué aspectos del entrenamiento y la práctica del karate se enfatizaron durante el Gasshuku y por qué?

— Se enfatizaron las técnicas de Kata, y técnicas de Kumite y de Kihon. Se revisaron técnicas de postura, avance, retroceso, posición de la columna vertebral, etc. También se enfatizó la importancia de la respiración y la relajación en la práctica del karate.

—¿Qué impresiones se llevó del nivel de habilidad y compromiso en Paraná?

— Comenzamos a trabajar hace poco luego de un receso de casi dos años. El compromiso es serio de parte de la Escuela Ki-Kun-Kai que sigue trabajando profundamente. Tenemos seis entrenamientos por semana, de noche y de mañana, así que estamos totalmente comprometidos. Estoy impresionado porque para el nivel que manejan los chicos, los estudiantes en general, estuvo muy bueno y, sin dudas, estuvieron a la altura del Gasshuku. Ellos mejoraron y se llevaron muchas cosas que las vamos a seguir practicando en el Dojo para el mejoramiento técnico. El Gasshuku realizado en Paraná fue todo un éxito.

En Escuela Hogar se adquirieron conceptos

Karate 5.jpg Hubo un encuentro de entrenamiento intensivo en el Complejo Escuela Hogar.

—¿Qué consejos o recomendaciones hubo para los participantes del Gasshuku y que estén en constante mejora de sus habilidades en el karate?

— Recomendamos que sin una constante práctica y revisión de las técnicas no hay crecimiento. Por lo tanto, es un aspecto fundamental seguir entrenando, seguir practicando a conciencia. Sobre todo tener en cuenta el cuidado del cuerpo en el sentido de no solamente la parte físico-estética, sino en el entrenamiento muscular, la alimentación, no sobre entrenar, sino entrenar consciente e inteligente. Eso es lo importante y no perder la cuestión espiritual que es lo que caracteriza al carácter tradicional.

—¿Qué considera que es el mayor desafío que enfrentan los practicantes de karate en la actualidad y cómo puede superarse?

— Hay una búsqueda real, concreta y seria que es entrenar con docentes o profesores que estén capacitados y que puedan dar crédito de esas capacitaciones. Es importante que se pueda probar la experiencia de un docente, porque es importante entender que estamos formando personas, por lo tanto no hay que tener miedo a la hora de exigir la acreditación de un docente. Éste tiene que estar preparado, contar con su habilitación y con sus acreditaciones para poder estar al frente de un alumnado.

Participaron 9 instructores de Karate

Karate 2.jpg Hubo un encuentro de entrenamiento intensivo en el Complejo Escuela Hogar.

—¿Qué papel cree que juega la JSKA Entre Ríos en la preservación y promoción de la tradición y la filosofía del karate?

— La JSKA es una asociación japonesa, y como toda línea japonesa sabemos que es estricta en lo que es el cumplimiento de los preceptos del karate tradicional, busca afianzar la base para justamente mejorar el karate que viene después, la evolución del estudiante. Así que eso es un compromiso total de la Escuela Ki-Kun-Kai.

—¿Qué planes tiene la JSKA Entre Ríos para futuras colaboraciones o eventos con la comunidad de karate en Argentina?

— Hay una nutrida y variada agenda JSKA a nivel nacional. La primera de tantas actividades fue el Gasshuku en Entre Ríos, pero hay otras actividades que se van a desarrollar tanto a nivel nacional como internacional. Hay planes de hacer variados torneos durante el año, seminarios técnicos, seminarios de psicología deportiva, seminarios de karate para mujeres y variadas cuestiones. El objetivo fundamental este año, en lo posible, es intentar llegar a Japón.

Karate 3.jpg Hubo un encuentro de entrenamiento intensivo en el Complejo Escuela Hogar.

—¿Cómo ve el futuro del karate en Argentina y qué oportunidades cree que existen para su crecimiento y desarrollo?

— Creo que el crecimiento y el desarrollo siempre está sujeto a la organización institucional y el trabajo coordinado y mancomunado, de manera tal que vamos por buen camino y creo que las cosas se van a ir dando en la medida de lo posible teniendo en cuenta el contexto económico, que por ahí dificulta un poco el desarrollo de las actividades en tanto a lo material, pero hay ganas y estamos trabajando para hacer lo mejor posible.

—¿Algún agradecimiento?

— Queremos agradecer a las autoridades del gremio AGMER y a la Escuela Hogar que nos brindaron el apoyo tanto espiritual como material para la realización del encuentro intensivo de karate.