Hockey sobre césped: Achirense finalizó invicto en su zona

En el Grupo A, Club Social y Deportivo Achirense finalizó invicto luego de ganar sus tres encuentros con gran autoridad. En su último enfrentamiento derrotó 3 a 0 a Capibá Rugby Club en la sede de Toribio Ortiz. Cumplió su primer objetivo y hoy irá en busca del otro: el ascenso.

Ovación se acercó a la sede del Club Talleres, y dialogó con Flavio Guiffre, director técnico y Javier Gevera, asistente, además de las jugadoras del equipo situado en Colonia Las Achiras sobre el torneo que se lleva a cabo en la capital entrerriana, sus aspiraciones y la mirada del hockey sobre césped en Entre Ríos.

achirense hockey sobre césped 4.jpg Achirense enfrentó a Capibá. UNO / Juan Manuel Hernández

“Fue el segundo partido del día y llegamos con la clasificación en la mano, por lo que pudimos realizar algunas rotaciones en el equipo”, comenzó Gevera.

“Al encuentro, por suerte, lo pudimos definir en el primer cuarto así que después jugamos más relajados, más tranquilos”, agregó el asistente.

Achirense derrotó 6 a 2 a Club Atlético Estudiantes; 5 a 3 a Argentino y 3 a 0 a Capibá. De esta manera el elenco de la costa del Uruguay ganó los tres encuentros y culminó líder e invicto de su zona. Así lo detalló Gevera: “El triunfo nos dio la posibilidad de clasificar primeros e invictos en nuestra zona”, aseguró.

“Haber ganado nos da un plus anímico importante para los cruces de hoy. No quiere decir que vayamos más tranquilos a los enfrentamientos, pero sí les genera otro entusiasmo a las chicas. Viene bien el triunfo porque no tuvimos que esperar hasta lo último o depender de otros resultados para seguir en carrera”, destacó.

achirense hockey sobre césped 3.jpg Achirense ganó todo lo que jugó y ahora va en busca de su otro objetivo: el ascenso. UNO / Juan Manuel Hernández

“El objetivo con el que llegamos a Paraná era, en primera instancia, clasificar a la etapa de playoff. Por suerte pudimos lograrlo, pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Hoy queremos buscar el ascenso, sería bárbaro poder conseguirlo”, dijo, con total seguridad, Javier Gevera.

“Buscamos ascender. Ese es el otro objetivo por cumplir y queremos lograrlo este fin de semana”, agregó.

Achirense disputa la liga de la costa del Uruguay y Gevera contó que llegaron a la capital entrerriana con “una desventaja”.

“Nosotros practicamos en pasto. No tenemos sintético pero sabemos que en dos meses vamos a contar con nuestra cancha y esas condiciones. En estos momentos se llevan a cabo las obras para tener la cancha con sintético de agua”, informó.

El asistente explicó los motivos del por qué de la desventaja con la que llegaron a la capital entrerriana. “El hecho de practicar y jugar en césped natural se nota dentro de la cancha en lo que es el orden táctico y en la técnica, pero tratamos de suplirlo y gracias a Dios se está dando eso”.

Achirense disputa su torneo liguista en la Asociación de Hockey del Río Uruguay y contó cómo están las cosas de aquel lado de la provincia. “La Región AHRU está trabajando bien. Hace años que viene trabajando y creciendo de a poquito. Este año aún no arrancamos la liga pero trataremos de que este año logremos buenas campañas en los torneos de clubes y selecciones”, finalizó el asistente del plantel.

achirense hockey sobre césped 2.jpg Achirense festejó el triunfo y el pase a la siguiente instancia. UNO / Juan Manuel Hernández

Jugadoras

Julieta Ferrari, Antonella Bourlot y Luana Pinget dialogaron con Ovación luego del triunfo cosechado ante Capibá que las posicionó como las mejores de la Zona A. En primera instancia, una de las capitanas de Achirense, Julieta Ferrari, dejó en claro que el encuentro estuvo bueno. “Por suerte logramos ganarlo y seguir con el invicto. Por ahí estábamos un poco cansadas ya que disputamos dos encuentros en el día, pero logramos el objetivo”, dijo la delantera.

Por otra parte, Antonella Bourlot agregó detalles de lo que vino a buscar el club en suelo paranaense. “El primer objetivo está cumplido. Era pasar primeras en nuestra zona y lo logramos de la mejor manera. Hoy vamos a buscar el ascenso, vinimos en busca de eso y ojalá que se nos dé. Estamos en buen camino y contentas”, contestó la mediocampista.

Para finalizar, Luana Pinget expresó estar contenta con el equipo y su performance en la competencia. “Estoy contenta con mis compañeras, que siempre me apoyan. Esto sigue”, cerró la goleadora del torneo con cinco tantos.

achirense hockey sobre césped 1.jpg Achirense ganó todo lo que jugó y ahora va en busca de su otro objetivo: el ascenso. UNO / Juan Manuel Hernández

Detalles

Ayer se cerró la etapa regular de ambas zonas y se definieron los cruces de semifinales a disputarse hoy. Por la zona A, Club Atlético Estudiantes derrotó 4 a 2 a Capibá Rugby Club en el encuentro que abrió la jornada; mientras que Club Social y Deportivo Achirense le ganó 5 a 3 a Argentino. Allí se cerró la ventana de la fecha 2.

Para la última fecha, que definió a los equipos clasificados, Club Atlético Estudiantes derrotó 4 a 2 a Argentino y Achirense, por su parte, le ganó con autoridad por 3 a 0 a Capibá.

En la Zona B la segunda fecha comenzó con la goleada de CRAR por 5 a 1 ante Chaco Hockey Club Resistencia y, en un partidazo, Club Colón de San Justo le ganó 3 a 2 a Club Náutico El Quillá B.

La culminación de este grupo tuvo la victoria por la mínima de CRAR ante El Náutico por 2 a 1 en la cancha de Talleres; para el cierre Chaco Hockey cayó 3 a 1 ante Colón de San Justo.

Playoff

Una vez detallados todos los cruces de la etapa regular quedaron diagramados los choques de semifinales en busca del ascenso en el Regional de Clubes E.

Cabe destacar que todos los equipos tendrán participación, unos por la ronda de perdedores y otros por la de ganadores, siendo estos últimos los que anhelan subir de categoría.

En la cancha de Paracao, Argentino jugará ante Chaco Hockey a las 11; mientras que El Quillá B enfrentará a Capibá. Misma cancha y por la ronda de perdedores.

En tanto, la ronda de ganadores que buscan el ascenso tendrá actividad a partir de las 15, cuando Achirense enfrente a Colón de San Justo. Una vez culminado el partido, CRAR y Estudiantes buscarán un lugar en la final. Se jugará en cancha de Talleres.