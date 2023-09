Hinchas de Juventud Antoniana pagaron sueldos de jugadores

Sin embargo, no fue el único motivo. Durante el evento, realizaron una colecta para entregar dinero directamente al plantel, en marco de la dificultosa situación económica e institucional que atraviesa al club. El resultado fue todo un éxito: un millón de pesos en poco más de 28 horas.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FVarskySports%2Fstatus%2F1700256900494049770&partner=&hide_thread=false Juventud Antoniana está a 2 pts del descenso en el Fed A

Atraviesa un momento duro como club

¿Qué hicieron los hinchas? Juntar fondos para ayudar a pagar sueldos adeudados a jugadores

Organizaron una práctica: fueron 2.500 personas

Recaudaron $1Mpic.twitter.com/B2h6bT1mrQ — VarskySports (@VarskySports) September 8, 2023

En un video que trascendió en redes sociales, se muestra a varios miembros de hinchas y socios entregarles en una caja parte del dinero y hablando con los referentes del plantel para coordinar el pago del restante monto.

Lucas, mentor del “banderazo” y la recaudación de fondos con el fin de colaborar con los jugadores, dialogó en exclusiva con “Doble Amarilla” sobre los pormenores de la iniciativa y los detalles de la misma

“Se me ocurrió sentado en mi casa. Toda mi familia es socia y voy todos los partidos a la cancha, pero sentí que en este momento no es suficiente”, comenzó diciendo. “Si bien la primera idea era ir a reclamar y pedir explicaciones, ver al club 'tirado', dejado o vacío como está, me tocó"

Adentrándose en la organización, remarcó sus diferentes con la actual Comisión y los diálogos que tuvo para llevarlo a cabo : “Fui a hablar con los dirigentes para pedirles colaboración porque siempre hay poca ayuda debido a las diferentes barras y los operativos policiales. Les dije que quería hacer el entrenamiento abierto y una colecta para los jugadores. Les aclaré que no era un premio o para motivarlos, sino para descontarlo de la actual deuda que tiene la CD con el plantel”.

“Hablamos con el DT y dio el ok. Los jugadores contentos. Hablamos con el presidente también para decirle que acá no queremos ‘casarnos’ con nadie y dar perdón, venimos a laburar para salir de la situación. Salió todo bien, pusimos un CBU a disposición de los hinchas y largamos la campaña”.

La colecta fue todo un éxito y el propio Lucas dio los detalles sobre la recaudación y la entrega del dinero al plantel: “Fueron solo 28 horas y juntamos un millón de pesos. En el entrenamiento hubo entre 2000 y 2500 personas. Nunca se realizó algo así en Salta y fue todo en familia, no pasó ni un solo hecho de violencia. Además del CBU, pasamos varias urnas mientras fue la práctica para seguir sumando".

“Alcanzamos 500 lucas en efectivo y 500 en la cuenta y al finalizar el entrenamiento nos reunimos con la CD para los recibos de sueldo y armar los listados de lo que va a recibir cada jugador para que realmente se descuente de la deuda que mantiene el club. El único beneficiado es Juventud: ni jugadores ni dirigentes y lo hicimos con un grupo de 10/15 personas”.

Para cerrar, dejó un mensaje de cara a lo que viene y el rol que ocupa o deberían ocupar los hinchas o socios dentro de las instituciones deportivas: "El mensaje es claro: si dejamos los clubes solos, en manos de dirigentes que no tiene ganas de trabajar, o de lado los colores y nos gana la bronca, nunca vamos a salir. El patrimonio más grande de cada club es el hincha genuino, tenemos que estar más presentes en las malas”.