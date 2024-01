Hernán López Muñoz: "Me gustaría volver a tener una chance".

"Me gustaría volver a tener una chance en River. Es una espina que me quedó. En algún momento existirá la posibilidad de volver a vestir esa camiseta", dijo López Muñoz en diálogo con la radio DSports.

Golazo de López Muñoz

"Todo pasa por algo. Si sigo así, sé que en algún momento la oportunidad la tendré. Trato de no desesperarme, en algún momento va a existir esa posibilidad de volver a vestir la camiseta de River", agregó el volante de Godoy Cruz.

López Muñoz, de 23 años, debutó en River el 7 de abril de 2019, con Marcelo Gallardo como entrenador, en la derrota 3-2 frente a Tigre en el Monumental. El sobrino nieto de Diego Maradona convirtió un gol, tuvo una buena actuación durante media hora de juego, pero no volvió a tener minutos en cancha.

En la temporada 2023, López Muñoz se presentó a la pretemporada con River, finalizado su paso por Central Córdoba de Santiago del Estero, pero continuó su carrera a préstamo en Godoy Cruz. El equipo mendocino hizo uso de la opción de compra por el 50% de su ficha por un millón de dólares, con contrato hasta diciembre de 2026.

López Muñoz negó comunicación alguna con los dirigentes de River, ante un supuesto interés por repatriarlo: "Lo leí, pero ni a mí ni a mi representante nos llamaron. Era solamente leer los rumores, escuchar, pero no me metí mucho en el tema porque no era algo que estuviera confirmado".