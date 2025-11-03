El Torneo Oficial de Damas tiene a sus semifinalistas

Talleres-Paracao y Rowing-Estudiantes serán las semifinales de la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas de la FEH. Capibá descendió a la Zona Ascenso.

Se disputó la 10ª fecha –última– de la Fase Regular de la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas que organiza la Federación Entrerriana de Hockey (FEH). Con los resultados registrados se establecieron los cruces de las semifinales y se conoció cuál equipo descendió a la Zona Ascenso para la temporada 2026.