El Torneo Oficial de Damas tiene a sus semifinalistas

Talleres-Paracao y Rowing-Estudiantes serán las semifinales de la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas de la FEH. Capibá descendió a la Zona Ascenso.

3 de noviembre 2025 · 18:49hs
Talleres Rojo finalizó como líder de la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas.

Talleres Rojo finalizó como líder de la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas.

Se disputó la 10ª fecha –última– de la Fase Regular de la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas que organiza la Federación Entrerriana de Hockey (FEH). Con los resultados registrados se establecieron los cruces de las semifinales y se conoció cuál equipo descendió a la Zona Ascenso para la temporada 2026.

Los resultados de la categoría Primera fueron Estudiantes Negro 1-Rowing Azul 1, Paracao Azul 1-Talleres Rojo 4 y Tilcara 6-Capibá 1. De esta manera, las posiciones quedaron de la siguiente manera: Talleres Rojo 21 puntos, Rowing Azul y Estudiantes Negro 20, Paracao Azul 12, Tilcara 6 y Capibá 1.

Capibá descendió a la Zona Ascenso para el próximo año.

Las semifinales del Torneo Oficial de Damas

Las ubicaciones en la tabla determinaron que los cruces serán Talleres Rojo-Paracao Azul y Rowing Azul-Estudiantes Negro.

