Croacia se clasificó al Mundial y Alemania se juega todo en la última fecha

Croacia venció por 3-1 a Islas Feroe y aseguró su presencia en la gran cita del año que viene; los germanos ganaron pero siguen cabeza a cabeza con Eslovaquia.

En la fecha 9 del grupo L de las Eliminatorias de Europa, Croacia superó a Islas Feroe por 3-1 como local en Rijeka y aseguró su boleto al Mundial 2026 a falta de una fecha para lograr la séptima participación en su historia: desde su debut en 1998, solo faltó a la cita de 2010. En 2018 fue subcampeón al perder con Francia y en 2022 cayó con Argentina en semifinales, para quedarse con el tercer puesto ante Marruecos.

Las primeras acciones de Islas Feroe resultaron en la apertura del marcador, con un gol de Géza Turi (PT 15'). Sin embargo, el anfitrión lo dio vuelta con Josko Gvardiol (PT 22'), Petar Musa (ST 10') y Nikola Vlasic (ST 24') para el festejo final de la escuadra comandada por Zlatko Dalic.

Lanús no se guardó nada y venció a Atlético Tucumán antes de la final de la Sudamericana

De esta manera, sin importar lo que suceda en la última jornada, los croatas liderados desde el campo por el interminable Luka Modric se aseguraron la zona con 19 puntos y también quedó definido quién irá al Repechaje: República Checa, con 13, al que Islas Feroe (12) ya no podrá alcanzar porque tendrá fecha libre.

Croacia se clasificó al Mundial

Croacia 1 Croacia se clasificó al Mundial

Por otro lado, continúa la paridad en el Grupo A y Alemania deberá esperar hasta la última fecha para conocer su destino: hoy se impuso por 2-0 en su visita a Luxemburgo pero, como también celebró Eslovaquia por 1-0 como local ante Irlanda del Norte, ambos llegan con 12 unidades a su enfrentamiento entre sí en la jornada final en Leipzig. Allí, a los germanos les sirve el empate por contar con mejor diferencia de gol.

Por otro lado, en el Grupo G, Países Bajos (17) quedó virtualmente clasificado al empatar 1-1 en su visita al escolta Polonia (14). La diferencia de gol para los anaranjados (+19) es lapidaria y solo un milagro de época les permitiría a los polacos (+6) arrebatarles la zona. El lunes, van respectivamente ante los eliminados Malta como visitantes y Lituania como local.