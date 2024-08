Gustavo Bou: "Siento una felicidad muy grande por vivir esto"

Con mucha amabilidad y predisposición el delantero atendió el llamado de UNO y contó los motivos de esta decisión.

La felicidad de Gustavo Bou

Gustavo Bou familia.jpg Prensa Club Defensores de Barrio Nebel

“Estoy muy feliz por volver a mi ciudad después de casi 20 años afuera. Me fui de Concordia a los 14 años para ser jugador profesional, algo que en mi niñez no estaba en mi cabeza. Desde que empecé a correr detrás de una pelota mi sueño era ser jugador de Nebel, y poder cumplirlo fue algo hermoso. Las sensaciones fueron muy fuertes y no pude contener la emoción. Antes de salir a la cancha sentí cosas que como profesional nunca había sentido, porque me tocó una fibra íntima mía, mi familia, el barrio y los recuerdos de mi infancia. Me acalambré y estaba cansado antes de hacer la entrada en calor por los nervios que tenía, la noche anterior no dormí por la ansiedad. Mi psicólogo me dijo que era algo que me podía pasar, porque es un sentimiento muy grande el que tengo. Siento una felicidad muy grande por vivir esto”, contó.

“Este club fue mi segunda casa desde chico –prosiguió–, salía de la escuela y me venía. Acá me olvidaba de todos los problemas que tenía, incluso del hambre. Haber tenido un lugar que me contenga y me haya hecho feliz fue muy importante para mí, por eso es el sentimiento que tengo hacia Nebel”.

—Dejaste el fútbol profesional a los 34 años, todavía con hilo en el carretel. ¿Por qué?

—Al estar más grande ves las cosas de otra manera y en el fútbol profesional hay que aguantarse algunas cuestiones extrafutbolísticas para poder estar fuerte y rendir. A los 34 años quizá ya no quería seguir aguantando esas cosas a pesar de ser consciente de que podía seguir jugando. Fue una decisión que tomé convencido y estoy tranquilo por ello. Hubo muchos momentos que me perdí por mi profesión o cosas que no he podido disfrutar por mi carrera, aunque era consciente de lo que elegí y no reniego por eso. El fútbol profesional te lleva a entregarte al máximo y dejar de lado muchas cosas para poder llegar y mantenerte. Mucha gente cree que la vida del futbolista profesional es algo mágico y fácil, pero realmente no es tan así porque si bien hay cosas muy lindas también se pasan momentos difíciles, tanto en lo deportivo como en lo personal.

—¿Algo que te haya quedado pendiente?

—Quizá poder haber jugado junto a mi hermano, Walter, que está atravesando un momento muy bueno y me pone muy contento por él. Tuve la suerte de enfrentarlo y fue muy lindo para toda la familia que hayamos estado en una misma cancha así sea con camisetas diferentes. De todos modos tengo el anhelo de que cuando él deje el fútbol profesional podamos jugar juntos con la camiseta de Nebel. Estoy seguro de que se nos dará y será realmente hermoso. Después no me puedo quejar porque estoy muy orgulloso y feliz por la carrera que tuve, de mis logros. Para muchos será poco lo que hice, para pocos será mucho, pero estoy tranquilo porque siempre di el máximo de mí.

Agradece por el respeto de la gente de Concordia

Gustavo Bou jugando.jpg Prensa Club Defensores de Barrio Nebel

“Todos los chicos, tanto mis compañeros como mis rivales, han sido muy respetuosos conmigo. Estoy adaptándome al fútbol amateur y no me ha sido fácil. Las canchas y los horarios de entrenamiento son diferentes, ya que la mayoría de los chicos trabajan y hay que coordinar los horarios para practicar. Más allá de eso estoy muy agradecido a toda la gente de la ciudad que me ha tratado con mucho respeto. Estoy disfrutando de esto”, contó

Quiere hacer crecer al Club Defensores del Barrio Nebel

Cuando fue consultado sobre si tenía algún objetivo futbolístico, La Pantera reconoció que prioriza el crecimiento institucional de su club antes que los logros deportivos: "Más que objetivos o metas tengo un sueño, que es como presidente poder hacer que el club crezca. Actualmente estamos trabajando en la instalación de una cancha de césped sintético avalada por FIFA. Mi sueño es poder hacer que el club de mi barrio tenga buenas instalaciones para que los chicos puedan disfrutar y tengan un lugar de contención. El deporte salva vidas como me pasó a mí, por lo que estoy muy agradecido a esta institución y quiero retribuirle todo lo que me dio. He hablado poco y no quise hacerlo público, pero he invertido mucho en el club para que el día de mañana tenga instalaciones de primer nivel. Cuando eso se concrete me dará mucha felicidad,por la institución, el barrio y la ciudad".

