Guillermo Coria palpitó el duelo con Italia: "Estamos preparados para dar pelea"

Previo a partir rumbo a Málaga para disputar la fase final de la Copa Davis, Guillermo Coria, capitán de la Selección Argentina de tenis, no ocultó su felicidad de estar en cuartos de final, destacando que "merecen estar en esta instancia" y sostuvo que se tienen confianza para enfrentar a Italia.

"Feliz de estar acá parado, en noviembre, y llevar a Argentina donde tiene que estar, porque tenemos jugadores para estar ahí . Fue un camino largo y duro, con serie durísimas. Lo de Manchester -donde la Selección disputó la fase de grupos- fue hace no mucho y todavía está vivo lo que vivimos ahí", inició el capitán en exclusiva con TyC Sports.

Con respecto al encuentro contra la potencia europea, Coria afirmó que con sus tenistas están confiados por su desempeño en Inglaterra: "Nos tocó un recambio en la parte de singles y que se hayan dado ese gusto de ganar en Manchester fue espectacular. También va a ser premio poder enfrentar a Sinner -n°1 del mundo- en un mundial y con tu Selección. Estamos preparados para dar pelea".

Guillermo Coria se refirió al duelo ante Italia

La Selección Argentina de Tenis viene de quedar segunda en el grupo D que compartía con Canadá, la cual clasificó y jugará ante Alemania en cuartos, Gran Bretaña y Finlandia, a quien terminó venciendo para asegurar su lugar en Málaga. Al igual que en aquella ocasión en Manchester, el Mago Coria llamó a Sebastián Báez, Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo para disputar singles y la dupla Máximo González-Andrés Molteni para los dobles.

El próximo jueves, no antes del mediodía argentino, el combinado nacional se verá las caras con Italia, quien quedó primera en el grupo A y todavía no tiene confirmada la presencia de Jannik Sinner, ya que el número uno del mundo está presente en las ATP Finals.

Báez y Cerúndolo también palpitaron el choque de Copa Davis

Además del capítán, Sebastián Báez (27° del ranking ATP) y Francisco Cerúndolo (30°) también se mostraron contentos por disputar sus primeros cuartos de final de Copa Davis con la Selección Argentina de tenis. "Representar al país siempre es un sueño. El poder estar en un torneo y demás es lo más grande que puede tener un deportista, no solo un tenista", sostuvo Báez, quien luego añadió sus sensaciones sobre la presencia de Sinner: "Lo sabe el capitán, voy a aportar desde donde me toque, si me toca jugar con él o contra otro. Es un equipo que se va uniendo cada vez más. Vamos con confianza y mucha ilusión".

Por su parte, Cerúndolo que representar al país en la Copa Davis es una gran manera de cerrar el año: "Poder tener una semana con el equipo argentino, ir a jugar unos cuartos de final... van a ser los primeros de Seba (Báez), Tomi (Etcheverry) y mío desde el nuevo formato. Ir a jugar contra Italia es una serie dura pero a su vez una linda manera de cerrar el año".

Para finalizar, el tenista de 26 años destacó la posibilidad de conocer a tus posibles rivales en los partidos, situación a la que no suelen estar acotumbrados en los otros torneos. "Saber el país está bueno porque más o menos sabes que rivales vas a tener. Es algo diferente a lo que estamos acostumbrados. No sabes contra quién exactamente pero iremos viendo qué se da en el día a día. Tenemos que enfocarnos en nosotros y entrenar al máximo para desarrollar un buen tenis el jueves".